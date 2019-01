Horst Friedrichs hält die Sixdays in überlebensgroßen Fotografien fest

Bremen – Von Thomas Kuzaj. Wohl kaum jemand hat das Spektakel, das sich Sechstagerennen nennt, so schön beschrieben wie die Reporterlegende Egon Erwin Kisch (1885 bis 1948). Mitte der 20er Jahre tobte in Berlin „Tag und Nacht, Nacht und Tag das wahnwitzige Karussell“, wie Kisch es beschrieb. Kischs ironisch und politisch durchwirkte Szenen-Montage fängt das Atemlose der Sechstagenächte ein, ermacht die „elliptische Tretmühle“, von der er schreibt, zu einem Bild ihrer Zeit.

Auf ganz andere Weise hat sich der Fotograf, Bildjournalist und Buchautor Horst Friedrichs ein Bild vom Sechstagerennen gemacht, in diesem Fall vom Bremer Sechstagerennen. Friedrichs, Jahrgang 1966, lebt in London. Er ist, wie es so schön heißt, weltweit aktiv. Und er arbeitet gelegentlich auch mit der Messe Bremen und der Stadthalle zusammen. Im Jahr 2016 fotografierte er hier für die Veranstalter eine Serie von Sixdays-Motiven.

Im Südfoyer (erster Stock, Bürgerweiden-Seite) schmücken nun fünf großformatige Friedrichs-Fotografien die Stadthalle (ÖVB-Arena). Die Bilder sind etwa fünf Meter mal neun Meter groß, also eher nichts fürs heimische Wohnzimmer. Aber eben für das Hallen-Foyer! Hier kommt so richtig zur Geltung, was Friedrichs mit der Kamera eingefangen hat – die Nervosität kurz vor dem Start, die Ablösung per Schleudergriff, die ausgelassene Siegesfeier zum Beispiel. Auf den Fotos sind in Überlebensgröße Stars des Bahnradsports wie Christian Grasmann und Kenny De Ketele zu sehen. Um die Bilder passgenau in die Architektur des Foyers einzufügen, wurden sie jeweils in drei Hochformate aufgeteilt. Das Ergebnis ist durchaus spektakulär – und schon von der Bürgerweide aus deutlich zu sehen. Quasi als Einstimmung auf das „wahnwitzige Karussell“.

Die Friedrichs-Fotografien aber sollen das Foyer nicht allein zur Sixdays-Zeit schmücken. Sie sollen bleiben. Auf diese Weise werde dem Bremer Sechstagerennen in der Stadthalle „ein optisches Denkmal“ gesetzt, so Sprecherin Imke Zimmermann. „Die Sixdays sind unsere älteste Eigenveranstaltung und nach wie vor eine unserer wichtigsten“, sagt Hans Peter Schneider, Geschäftsführer von Messe Bremen und Stadthalle sowie Chef der Gesellschaft „Events & Sport Nord“, die das Bahnradrennen veranstaltet.

Ach, und Kischs legendäre Reportage vom Sechstagerennen, sie findet sich in dem schönen Band „Aus dem Café Größenwahn – Berliner Reportagen“ (Wagenbach-Verlag). Lohnt sich. Einfach loslesen – schon geht‘s rund.