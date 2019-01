Singen nach der Aufwärmphase

Bremen – Heute schon gesungen? Wie? Noch nicht? Singen kann so schön sein (wenigstens für den, der singt). Manche tun es unter der Dusche, andere tun es beim Autofahren. Man kann es aber auch im Institut Français an der Contrescarpe tun. Dort ist es sogar ausdrücklich erwünscht.

Manchmal jedenfalls. „On connaît la chanson – chantons ensemble!“ Unter diesem fröhlich klingenden Motto lädt das französische Kulturinstitut regelmäßig ins „Chanson-Atelier“. Nun ist es bald wieder so weit. Am Sonnabend, 12. Januar, und am Sonnabend, 9. Februar, um genau zu sein. Gesungen wird dann jeweils in der Zeit von 15.30 bis 18 Uhr.

„Entdecken Sie dabei Ihre Stimme neu und begeben Sie sich auf eine spannende Reise in die faszinierende Welt des französischen Chansons“, singt – Verzeihung: sagt – eine Sprecherin.

Natürlich geschieht alles unter professioneller Anleitung. Der Sänger und Chorleiter Thomas Streit singt mit den Teilnehmern ausgewählte Chansons, der Reigen der Interpreten reicht von Charles Aznavour über die französische Chanson-Legende Barbara bis hin zu Gilbert Bécaud und jüngeren Künstlerinnen wie Zaz.

Die Sprecherin formuliert es motivierend so: „Nach einer stimmlichen Aufwärmphase werden die einzelnen Chansons kurz vorgestellt und dann gemeinsam mit Klavierbegleitung gesungen.“ Und: „Dabei sind keine Notenkenntnisse erforderlich, wohl aber Freude am Singen und die Neugierde, weniger bekannte Chansons kennenzulernen und bekannte wiederzuentdecken.“ Anmeldung unbedingt erforderlich unter: kultur.bremen@institutfrancais.de. Kosten: 22 Euro bei einmaliger Teilnahme und 20 Euro pro „Chanson-Atelier“ für alle, die zwei Termine buchen.

Apropos Chanson – einen als Hommage an Aznavour gedachten Abend hat das Institut am Donnerstag, 10. Januar, im Programm (ohne Gesang des Publikums). Beginn: 19 Uhr. „Meine einzige Waffe ist die französische Sprache“, hat Aznavour einmal gesagt. Zeitlebens setzte er sich – selbst armenischen Ursprungs – für das armenische Volk ein. Bei dem Abend im Institut Français wird der Komponist und Sänger vorgestellt, zudem geht es um Armenien, wie es in einer Vorschau heißt. Und es gibt – gegen Spende – ein armenisches Büfett.

Thomas Kuzaj