Bremen feiert den „Welterbetag“ online

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ © - Ganz allein im Senatssaal: Bürgermeister Andreas Bovenschulte in seinem Rathaus-Video zum „Unesco-Welterbetag“. Foto: SCREENSHOT © -

Bremen – „Ja, ich sitze hier im Senatssaal des Bremer Rathauses“, sagt Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), Präsident des Senats. Die anderen Senatoren sitzen nicht dabei. „Steingewordendes Symbol kommunaler Selbstverwaltung“ sei das Bremer Rathaus, kommt Bovenschulte ins Schwärmen. Just in diesem Augenblick gibt es einen Schnitt, und die Kamera zeigt einen Spiegel, in dem sich der leere Sitzungstisch des Senatssaals – nun ja – spiegelt. Bovenschultes Stimme ist weiter zu hören. Während die Kamera durch den leeren Saal schwenkt, spricht die bürgermeisterliche Stimme von der Selbstbestimmung, auf die Bremen stets so stolz ist.