Eine Schiffstaufe zu Pfingsten

ZWISCHEN MEER & KAJE

+ Die „Vasco da Gama“ bekommt in Bremerhaven offiziell ihren neuen Namen. Foto: TRANSOCEAN KREUZFAHRTEN

Bremerhaven – Das ist was für Seh-Leute! Am Pfingstsonntag, 9. Juni, wird in Bremerhaven ein Kreuzfahrtschiff getauft. Das 219 Meter lange Schiff ist allerdings kein Neubau, sondern bereits seit 1994 auf den Weltmeeren unterwegs. Ein Eignerwechsel ermöglicht nun die Namensänderung. So wird aus dem als „Statendam“ gebauten und in den vergangenen Jahren unter dem Namen „Pacific Eden“ bekannten Passagierschiff jetzt die „Vasco da Gama“.