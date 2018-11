Zwischen laut und leise

Agil, kraftvoll und sinnlich: Auf der Bühne des Pier 2 erobert Joris in Bremen mit seinem Programm „Schrei es raus“ die Fans. Der Sänger kommt sowohl mit lauten als auch mit leisen Tönen an. - Foto: Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Dunkelheit auf der Bühne, die Musik beginnt. Doch die Stimme von Joris ist mit einem Effektgerät verzerrt. Mit dem Song „Magneten“ eröffnet Joris das Set. 1 200 Zuschauer sehen ihn am Sonnabendabend mit seinem Programm „Schrei es raus“ im Pier 2. Zwei Stunden legt er sich beim Besuch in seiner alten Heimat ins Zeug.

Zart schlägt er die Tasten auf einem Mini-Klavier an. Ein heller, perlender Klavierklang ist zu hören, die ersten Akkorde von „Bis ans Ende der Welt“. Dann geht Joris ans Mikro. Das Mini-Klavier wird wegetragen, während er die Bühne erobert. Dann begrüßt er seine Fans. „Ist Euch schon ein bisschen heiß?“, fragt der Sänger die Zuschauer. „Habt Ihr Lust auf einen heißen Abend? Habt Ihr Lust auf einen lauten Abend?“ Der Song geht mit einem lauten Schlagzeugsolo weiter.

Joris erzählt von der Arbeit an seinem jüngsten Album und lobt dabei seinen Pianisten Konstantin, der mit ihm für eineinhalb Jahre zur Studioarbeit nach Berlin gezogen sei und die Platte stark bereichert habe. Konstantin legt sich dann auch bei dem nächsten Song „Hoffnungslos, hoffnungsvoll“ mächtig ins Zeug. Der Song weist eine enorme Dynamik zwischen leisen Strophen und lautem Refrain auf. Die Bühne ist in zartes Licht getaucht, wenn es laut wird, leuchten helle Scheinwerfer ins Publikum.

Joris gibt immer wieder Einblick in sein Seelenleben. „Ich finde es laut in der Welt und schnelllebig. Und manchmal ist es auch in mir laut und schnelllebig“, sagt er. Er finde oft seine Ruhe, wenn er an einLagerfeuer komme. „Ich hoffe, dass auch Ihr öfter mal einen Ruhepol findet, vielleicht ja in den nächsten fünf bis sechs Minuten.“ Eine sehr zarte Ballade folgt: „Feuervogel“. Joris, singend und mit Gitarre, wird von einer Klarinette begleitet. Rote Scheinwerfer werfen ihr Licht aufwärts Richtung Decke. Blaues Licht fällt auf die Musiker. Die Bühne strahlt Ruhe aus.

Joris und seine Band haben sich vor der Tour als Heimwerker betätigt und viel Material recycelt. Herausgekommen ist ein riesiges, etwas unförmiges Instrument, das verschiedene Weisen der Klangerzeugung vereint. Unter anderem ist ein altes Harmonium eingebaut. Gläser mit Wasser stehen bereit und erzeugen angeschlagen schöne, schwebende Töne.

Joris steht an einem Ende des unförmigen Instruments. Vor ihm sind Weinflaschen aus Bremen eingebaut. Er spielt sie, indem er sie mit den Handflächen anstößt, ein gespannter, etwas synthetisch wirkender Klang entsteht. Die Band spielt auf dem vielseitigen Multi-Instrument „Call you home“ von Kelvin Jones aus dem Vorprogramm. Der Sänger sorgte mit seinen Gitarrenballaden und seiner kräftigen Stimme schon vor dem Hauptprogramm für eine super Stimmung.

Joris spricht mit dem Publikum. „Wenn ich Euch anschaue, muss ich sagen, Ihr seid alle unterschiedlich alt, alle wunderschön und alle komplett verschieden.“ Er ruft die Fans auf, sich nicht von irgendwelchen Angstmachern verunsichern zu lassen. Er fordert sie auf, sich gegenseitig die Hände auf die Schultern zu legen und zu schunkeln. Dazu stimmt er eine recht eigenwillige Version des Bobby-McFerrin-Klassikers „Don’t worry, be happy“ zu den Klängen des Multi-Instruments an. Dies klingt auch gut zu „Mach‘ die Augen zu und tanz‘“.

Daniela Schilling (38) aus Bremen ist begeistert: „Man merkt, die ,Jungs' haben Spaß auf der Bühne. Ich bin überrascht, ich habe mir das Konzert ruhiger vorgestellt.“