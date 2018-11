Ausstellung „Gold am Fluss“: zwischen Extravaganz und Schlichtheit

Schmuck aus Bremen und umzu

+ © Koller Peter Haarstick (v.l.) im Gespräch mit Irene Mätzke-Rischmann und Frank van Waegeningh. © Koller

Bremen - „Wie ein Maßanzug“ – so könne man Goldschmiedearbeiten beschreiben, sagt Peter Haarstick, der wie 15 weitere Metallhandwerker seit Freitag in der Unteren Rathaushalle in Bremen seine Arbeiten ausstellt. „Gold am Fluss“ heißt die Veranstaltung, die zum 22. Mal die Ergebnisse mühsamer Detailarbeit aus Ateliers und Werkstätten zeigt. Ob 585er Gold, 925er Silber oder 850er Platin, viele verschiedene Materialien haben die Aussteller verwendet und präsentieren die Resultate nun in beleuchteten Vitrinen.