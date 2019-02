Lüpertz, die Schaffer und die „Nachtwache“

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Klar, er kommt im Frack. So ist es ja auch vorgeschrieben bei der Schaffermahlzeit. Dazu auf Hochglanz polierte Lackschuhe, in denen man sich praktisch spiegeln kann. Ein paar Details verraten dann aber doch, dass dies kein Gast wie jeder andere ist.

Das sorgsame Setzen des Gehstocks verrät ein gewisses Gespür für Inszenierung. Und dann natürlich die so großen wie charakteristischen Ringe an den Fingern. Ja, es ist der Professor und Kunst-Star Markus Lüpertz, der da gemeinsam mit Werftchef Peter Lürßen die Rathaustreppe hochkommt.

Ja, das mit dem Frack habe gut geklappt, sagt der Maler, Bildhauer und Grafiker. „Nur einen Knopf habe ich nicht zugekriegt.“ Die Schaffermahlzeit hält Lüpertz für eine „sehr traditionelle“ und „bedeutende“ Veranstaltung. Es ist zu spüren, dass er neugierig darauf ist und sich freut, dabeizusein. Wenn er die Schaffermahlzeit in einem Kunstwerk verarbeiten müsse, wie würde dieses Werk wohl sein, wird Lüpertz gefragt. Er lächelt verschmitzt und antwortet mit einem Gruß an Rembrandt: „Wie die ,Nachtwache‘.“

+ Künstler und Werftchef: Markus Lüpertz (l.) mit Peter Lürßen auf der Rathaustreppe. © Kuzaj Auch Insa Kühle freut sich auf die 475. Schaffermahlzeit. Frau Kapitän Insa Kühle, um ganz genau zu sein. Sie ist lange zur See gefahren und seit Oktober vergangenen Jahres Mitglied von Haus Seefahrt - das ist die Stiftung, die die Schaffermahlzeit ausrichtet. Für Haus Seefahrt werden bei dem Festmahl Spenden gesammelt. Die Stiftung unterstützt pensionierte Seeleute, deren Hinterbliebene und junge Nautikstudenten.

Seit Oktober Mitglied und nun schon bei der Schaffermahlzeit? „Ja, das ging ruck-zuck“, sagt Insa Kühle und lächelt. Haus Seefahrt beizutreten, das sei für sie ganz selbstverständlich gewesen - zumal die Kapitänin jetzt beim Hafenamt in Bremerhaven arbeitet. „Als nautischer Oberinspektor“, so Kühle. In der Oberen Rathaushalle saß sie am Freitag neben Frank Dreeke, Vorstandschef von BLG Logistics.

Bleibt die Frage nach den Weinen, die dieses Mal nach strengem Auswahlritual - bei der Schaffermahlzeit ausgeschenkt wurden. Der Rotwein war ein 2014er Château Lespault-Martillac (Bordeaux; Eggers & Franke). Der Weißwein kam dieses Mal vom Weingut Robert Weil aus dem Rheingau - ein 2017er Riesling Kabinett. Trocken natürlich. Das ist so klar wie der „Frackzwang“.