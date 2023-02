„Bremen Classic Motorshow“ ist zurück: Andrang zum Auftakt

Von: Jörg Esser

Teilen

Ein „Samba“ für 49 900 Euro: ein echtes Schmuckstück und ein magischer Anziehungspunkt auf der „Bremen Classic Motorshow“. © Esser

Die Bremer Oldtimermesse lockt nach dreijähriger Pause wieder Menschenmassen an. Zum Auftakt herrschte am Freitag reges Treiben in den Messehallena uf der Bürgerweide.

Bremen – Die „Bremen Classic Motorshow“ (BCM) ist zurück. Nach der Corona-Zwangspause mit zwei Digitalausgaben startete die Bremer Fachmesse am Freitag die neue Oldtimersaison. Mit voller Wucht. Mit rund 700 Ausstellern (Händler und Privatleute) aus zehn Nationen in allen Messehallen auf der Bürgerweide. Mit wunderschönen Gefährten auf zwei und vier Rädern. Mit den klassischen Zutaten. Und mit jeder Menge Besuchern aus Bremen und vor allem aus „umzu“ und von „weit weg“. Eine Stippvisite mit Fragen und Antworten.

Was unterscheidet die neue von der bislang letzten Ausgabe im Februar 2020?

Eigentlich nicht viel. Die Aussteller sind zurück, die Besucher sind zurück. Und immer noch sind gefühlte mindestens 90 Prozent Männer. Es gibt Engpässe und noch mehr Engpässe. Die Stimmung ist trotzdem entspannt. Man(n) nimmt Rücksicht. Eine üppige Futtermeile ist aufgebaut. An jeder Ecke gibt es Kaffee. Bier, Cola und Wasser sind auch im Ausschank. Es riecht nach Erbsensuppe. Und Lederkleidung (die wird nebenan verkauft). Es gibt Autos zum Angucken und zum Kaufen – eine Corvette für knapp 90 000 Euro, einen VW-Bus (Samba) für fast 50 000 Euro und „Messe-Schnäppchen“ für nicht mal 25 000 Euro. Geht doch!

Die „Capri“-Brüder in der Sonderschau „Biedermann & Brandstifter“ in Halle 5. © Esser

Wie ist die Messe aufgebaut?

Halle 1 ist die Heimat der Motorräder inklusive Teilemarkt und Sonderschau. Halle 2 ist für Clubpräsentationen reserviert. In Halle 3 sowie Halle 7 und 8 (Zelt) gibt es Ersatzteile, Modellautos, Literatur, Zubehör, Werkzeug und Accessoires wie nostalgische Blechschilder, Schlüsselanhänger und ausrangierte Zapfsäulen zu kaufen. Die Preise sind häufig Verhandlungssache. Die Automobil-Sonderschau wird in Halle 5 präsentiert, das Handelsforum „Junge Klassiker“ belegt weite Teile von Halle 6.

Gibt es wieder Sonderschauen?

Aber klar! BCM-Projektleiter Frank Ruge setzt „dramatische Paarungen“ in Szene. Die Sonderschau „Biedermann & Brandstifter“ zeigt Brüderpaare. Die Brüder Renault 5 zum Beispiel – „ein braves Einkaufswägelchen mit 36 PS parkt neben der brutalen 160-PS-Fahrmaschine, die im Sprint sogar einem Porsche jener Ära den Auspuff zeigt“, sagt Ruge. Der 50 PS schwache Basistyp des Ford Capri steht neben seinem Motorsport-Pendant RS 2600, die 1300-Kubik-Version des Audi 80 mit der typischen Klopapierrolle neben ihrem einst unschlagbaren Rallye-Derivat Sport Quattro S1, die „Ölkrisen-Spardose“ BMW 1502 neben dem „Witwenmacher“ 2002 Turbo. In Halle 1 widmen sich die Bremer Messe-Macher und ihre Partner vom „PS Speicher“ in Einbeck dem „epischen Duell“ von Zweitaktern und Viertaktern. Die „Mokicks Simson Star“ und die „Moto Morini Corsarino“ stehen neben weniger bekannten Rollern wie „Moto Guzzi Galetto“ und „Progress Strolch“. Zu sehen sind auch „Superbikes“ wie die „Honda CB 750 Four“ und die „Suzuki GT 750“, der legendäre „Wasserbüffel“.

Noch ein Hingucker: ein „Cadillac“ aus dem Fuhrpark der „Oldtimer Galerie Bremen“. © Esser

Worüber wird auf der Messe gesprochen?

Über dies und das. Und vor allem über Oldtimer und andere Autos und Motorräder. Fachvokabular ist unüberhörbar. Immer wieder werden Fragen aufgeworfen: „Ist das ein echter ,Samba’?“ Oder: „Hat der Holländer die Scheiben geputzt?“ Natürlich ertönen überall die messetypischen Dialoge: „Nochmal hierlang oder jetzt da rum?“ „Nö, erst links, dann geradeaus. Und hinten umzu zu den Käfern mit den Brezelfenstern.“ Hier und dort und nebenan treffen sich alte Bekannte. Und verabreden sich aufs Neue: „Irgendwo laufen wir uns wohl wieder über den Weg.“ Schön. Ums Finanzielle geht es auch, meistens schon im Foyer: „Gebt nicht mehr Geld aus, als mit aller Gewalt sein muss.“

Wann ist geöffnet und was kostet der Spaß?

Die „Bremen Classic Motorshow“ hat am Sonnabend und Sonntag (4./5. Februar) jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tageskarte für Erwachsene kostet online 16 Euro, an der Tageskasse zwei Euro mehr. Zwei-Tages-Tickets gibt es im Netz für 26 Euro. Die Bürgerweide ist komplett belegt. Die Veranstalter empfehlen Autofahrern, frühzeitig die Parkhäuser rund um das Messezentrum und den Hauptbahnhof anzusteuern. Die Hollerallee ist während der Messe bis zur Findorffstraße gesperrt, heißt es.