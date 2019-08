Zweikampf bei der SPD

Bremen – Am Montag, 19. August, kommt es zu einem Zweikampf um den SPD-Fraktionsvorsitz – zwei Bewerber jedenfalls haben jetzt ihr Interesse an dem Amt angemeldet. Bürgerschaftsvizepräsidentin Antje Grotheer (52) und der Bildungspolitiker Mustafa Güngör (41) wollen die nach der Bürgerschaftswahl auf 23 Abgeordnete geschrumpfte Fraktion in den nächsten vier Jahren führen.

Güngör war im Frühjahr zum Fraktionsvize aufgestiegen, in der Bürgerschaft sitzt er seit 2007. Grotheer, von Haus aus Juristin, ist seit 2011 Parlamentarierin. Nach dem Tod von Christian Weber war sie am 27. März Bürgerschaftspräsidentin geworden und blieb es bis zum 3. Juli. Dann ging das Amt an den CDU-Abgeordneten Frank Imhoff, da die stärkste Fraktion in der Regel den ersten Zugriff darauf hat.

Nun also will Grotheer Fraktionschefin werden – und gegen Güngör antreten, der Beisitzer im Vorstand der Deutsch-Türkischen Gesellschaft Niedersachsen-Bremen ist. Im Frühjahr erntete er Kritik für ein Twitter-Foto, auf dem er mit einem hochrangigen türkischen Regierungspolitiker zu sehen ist. Es war auf einer Türkei-Reise entstanden und kam nicht bei allen Parteifreunden Güngörs gut an.

Nach der Bürgerschaftswahl hatten die Sozialdemokraten Ende Juni mit 21 von 23 Stimmen den ehemaligen Weyher Bürgermeister Andreas Bovenschulte zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Dann aber erklärte Wahlverlierer Carsten Sieling seinen Rückzug vom Amt des Bürgermeisters. An Sielings Stelle soll nun Bovenschulte Präsident des Senats werden – also muss die SPD erneut einen Fraktionschef wählen. Oder eben eine Fraktionschefin. Mit weiteren Bewerbern neben Grotheer und Güngör werde nicht gerechnet, hieß es am Mittwoch bei den Sozialdemokraten.

Bereits jetzt hat die Fraktion ihre Sprecher für die einzelnen Politikfelder festgelegt. Elombo Bolayela etwa kümmert sich um Kultur, Senator a. D. Martin Günthner um Medien und Digitalisierung; Sieling ist – Zitat – „Beauftragter für ArbeitnehmerInnenpolitik“. Güngör übernahm erwartungsgemäß die Bildung, Grotheer das bunte Feld „Bund, Europa, Entwicklung und Religionsgemeinschaften und Queer“.