Zwei Volksbegehren gehen auf die Reise

Galopprennbahn in der Vahr

+ © Kowalewski Zuschauerandrang beim letzten Galopprenntag auf dem Turfgelände in der Vahr. Eine Bürgerinitiative kämpft unverdrossen gegen die geplante Bebauung des Areals. © Kowalewski

Bremen - Die Ära ist beendet: Am Karfreitag liefen letztmals Pferde über die Galopprennbahn in der Vahr. Bremen will das Areal bebauen. Die rot-grünen Pläne sehen bis zu 1 000 Wohnungen vor. „Das ist eine echte Chance“, heißt es bei der SPD.