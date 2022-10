Zwei Unfälle bei Bremerhaven: A27 stundenlang gesperrt

Von: Bjarne Kommnick

Nahe zeitgleich ist es auf der A27 bei Bremerhaven zu zwei Unfällen gekommen. Die Autobahn war deshalb mehrere Stunden gesperrt.

Bremerhaven – Am Freitagnachmittag ist es auf der Autobahn 27 in Bremerhaven zu zwei Unfällen gekommen, die sich nahezu zeitgleich zugetragen hätten, wie die Feuerwehr in Bremerhaven berichtet hatte. Die Polizei habe die Autobahn deshalb in Richtung Bremen während der Rettungsmaßnahmen für mehrere Stunden gesperrt. Mittlerweile sei die Strecke wieder frei.

Zwei Unfälle fast zeitgleich auf der A27 bei Bremerhaven

Ein Unfall habe sich demnach zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Süd und Stotel zugetragen. Dabei habe sich ein Auto aus bisher noch ungeklärter Ursache überschlagen, so die Feuerwehr Bremerhaven. Die Einsatzkräfte hätten den Fahrer aus seinem Auto befreien müssen, ein Rettungswagen habe ihn darauf in ein Krankenhaus gebracht.

Auf der A27 bei Bremerhaven ist es am Freitagnachmittag fast zeitgleich zu zwei Unfällen gekommen. © IMAGO/Fotostand / Gelhot

Fast zum selben Zeitpunkt sei es wischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Mitte und Bremerhaven-Geestemünde ebenfalls zu einem Unfall gekommen. Dabei habe es sich um einen Auffahrunfall von zwei Autos gehandelt. Einer der beiden Unfallbeteiligten Person habe sich dabei leicht verletzt und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehr nach Bremen war am Freitag stark eingeschränkt, weil es neben der Sperrung auch Ausfälle und Verzögerungen im Zugverkehr von Bremerhaven nach Bremen gegeben hatte.