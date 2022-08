Zwei Tote in Bremen-Vegesack – Mann unter Mordverdacht

Von: Yannick Hanke

Ein Mann in Bremen steht unter Mordverdacht. Er soll zwei andere Männer im Stadtteil Vegesack abgestochen haben. © Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Ein 31 Jahre alter Mann aus Bremen steht im dringenden Tatverdacht, am Freitag, 26. August 2022, zwei Männer im Stadtteil Vegesack ermordet zu haben.

Bremen – Am Freitag, 26. August 2022, soll ein 31-jähriger Mann aus Bremen zwei andere Männer im Stadtteil Vegesack ermordet haben. Die Mordkommission ermittelt. Wie es von der Polizei Bremen heißt, stach der 31-Jährige in einer Wohnung in der Lindenstraße mit einem Messer auf die beiden Männer ein. Das hätte der derzeitige Ermittlungsstand ergeben.

Doppelmord in Bremen-Vegesack: Mann soll zwei andere Männer abgestochen haben

Nach seiner Tat soll sich der Mann am Freitagmorgen der Polizei gestellt haben. Die Einsatzkräfte und der Notarzt hätten nur noch den Tod der Männer feststellen können. Ihre Identität konnte noch nicht zweifelsfrei geklärt werden. Der Tatverdächtige wurde festgenommen, Hintergründe der Tat seien noch unklar.

Doch zeigte sich der 31-jährige Bremer während der polizeilichen Maßnahmen verhaltensauffällig und wurde dem sozialpsychiatrischen Dienst zur ärztlichen Begutachtung zugeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.