Sonderausstellung im Universum widmet sich der Geschichte des Fahrrads

Bremen - Von Steffen Koller. Alles begann mit einem einfachen Holzroller. Heute sind Fahrräder aus dem Leben kaum noch wegzudenken. Die neue Sonderausstellung des Universums widmet sich dem Thema und bringt mit „Bike It“ das Lebensgefühl auf zwei Rädern in die Hansestadt.

Ob Selbstversuch im Windkanal, Wettrennen am Monitor oder historische Exponate aus den Anfängen der mittlerweile zum Hightech-Produkt gereiften Drahtesel – vieles gibt es zu erfahren.

Aller Anfang ist schwer – und das wird dem Besucher von „Bike It“ bereits am Eingang eindrücklich vor Augen geführt. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als Fahrräder oder besser Laufräder noch ein „ganz edles Spielzeug“ waren, konnte von Komfort keine Rede sein, sagt Ausstellungskuratorin Kerstin Haller. Die Räder aus metallbeschlagenen Reifen, die Bremsen alles andere als verkehrssicher.

Auch rund 50 Jahre später waren die Fortbewegungsmittel, die sich mittlerweile zu Hochrädern entwickelten, als „Knochenschüttler“ verschrien. Mit der Erfindung des Kettenantriebs kamen erst sogenannte „Sicherheitsfahrräder“ auf den Markt – und der Siegeszug der Zweiräder konnte beginnen.

Manche versuchten auch, auf Rahmen aus Pappe zu fahren

Heute gibt es Fahrräder in den unterschiedlichsten Ausführungen. Die Rahmen werden aus Aluminium, Stahl, Carbon und Magnesium gefertigt. Manche Erfinder – und waren ihre Ideen teils noch so erfolglos – gingen in die Geschichte ein und prägen den Werdegang bis heute.

So gab es, das zeigt die Ausstellung in unzähligen Stücken, auch Versuche, Rahmen aus Pappe, Bambus und Plastik herzustellen. Speichen kamen dazu, Fiberglas wurde entwickelt, Klingeln montiert, Lampen erfunden.

Heute fahren allein in Deutschland mehr als 73 Millionen Drahtesel durch die Straßen. Geht es nach Maya Halevy, Direktorin des „Bloomfield Science Museum“ in Jerusalem, wo die Ausstellung zehn Monate lang beherbergt war, ist Radfahren „ein Gefühl von Freiheit“.

Man lerne seinen Körper kennen, sei effektiv und umweltschonend unterwegs. Weil genau das neuartige E-Bikes eben nicht verkörperten, gibt es sie auch nicht in der Ausstellung zu sehen, sagt Havely.

Auch die Tricks des Radfahrens kommen zur Sprache

Auf 550 Quadratmetern zeigt „Bike It“ neben den technischen und historischen Hintergründen auch viele kleine Kniffe, die jeder Radfahrer kennt, deren Prinzipien aber oft im Verborgenen bleiben. Wie funktioniert Windschatten-Fahren? Welche Bewegungsabläufe werden beim Tritt in die Pedalen vollzogen? Wie fühlt sich der Fahrtwind bei einem Tempo von 70 Kilometern pro Stunde an?

All das und noch viel mehr erfahren Besucher an 20 interaktiven Exponaten und mehr als 50 originalen Fahrradmodellen. Bremen kommt nicht zu kurz. So wird gezeigt, welche Zukunftsmodelle es gibt und wie Rahmen aus dem 3D-Drucker entstehen.

Was früher etwas „unglaublich Exklusives“ war, hat sich im Laufe der Zeit unter anderem als Katalysator der Emanzipation, aber auch als Träger politischen Protests entwickelt. Das Fahrrad als „universelles Mittel von Mobilität und Völkerverständigung“, sagt Haller.

Die Ausstellung „Bike It“ ist ab Donnerstag, 28. Juni zu sehen und läuft bis zum 5. Mai 2019. Das Universum (Wiener Straße 1 A) hat montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene kostet 16 Euro.