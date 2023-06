Zwei Neuzugänge begeistern in der „Villa Santini“ im Bremer „Fritz“-Theater

Von: Martin Kowalewski

Munteres Treiben in der „Villa Santini“ auf der Bühne des „Fritz“: Salvatore (Philipp Trant), Caroline (Elisa Pape), Marina (Annika Henz), Gisela (Lena Wischhusen) und Helmut (Dominic Niedenzu). © Thomas Holz

Im „Fritz“-Theater am Herdentorsteinweg ist in den Sommermonaten die Urlaubskomödie „Villa Santini“ zu sehen. Zwei Neuzugänge im Ensembel sorgen für Furore.

Bremen – Es riecht nach Sommerurlaub im „Fritz“-Theater. Neben der Bühne hängen knappe Klamotten auf Wäscheleinen, teilweise im Tierfell-Look – perfekt für einen munteren Trip in den Süden. Auch das Publikum trägt wetterbedingt leichtes SommerOutfit. Das alles macht es leicht, sich in die Handlung von Christopher Kotouceks neuestem Klamauk „Villa Santini – Die musikalische Urlaubskomödie“ hineinzufinden.

Allerdings geht es zunächst in eine deutsche Wohnung: Packen, Reisevorbereitung – das kommt vor dem Trip in den Süden. Und Ehefrau Gisela Müller, von Lena Wischhusen (auch musikalische Leitung) impulsiv und tendenziell mit schlichter Alltagssprache verkörpert, treibt diese energisch voran. Nicht sonderlich energiegeladen ist dagegen ihr Ehemann Helmut (Dominic Niedenzu), Computerspiele-Entwickler, der überzeugend den Nerd gibt.

Helmut nimmt so einiges an Tabletten mit auf die Reise nach Italien. Da scheinen einige Ängste vor der Welt da draußen zu sein und auch vor dem Hotel, das nicht nur durch einige Risse in der Fassade irritiert. Handelt es sich etwa um eine Mafiosi-Hütte?

Ist das Hotel eine Mafiosi-Hütte?

Hausherr Salvatore Santini (Philipp Trant) sieht sein Hotel als eine Art Palast. Stolz kommt er auf den Balkon und singt mit Pathos „Bella Ciao“. Pathetische Momente, irgendwie unerwartet für einen Morgen im Hotel. Der Hausherr kommt herunter, dem Publikum näher und auch seiner durchaus anders gestimmten Mitarbeiterin, dem Zimmermädchen Marina (Annika Henz).

Marina verscheucht Santini sogleich, als er ihr beim Putzen zu nahe kommt. Da hilft alles Pathos und Charisma nichts. Sie ist eine sprudelnde, nie versiegende und zuverlässige Quelle böser Kommentare und strahlt eine felsenhafte Undurchdringlichkeit aus. Obwohl vergleichsweise ruhig, handelt es sich um eine gut gefüllte Charakterrolle, die eben durch schnelle treffsichere Gemeinheiten auffällt.

Zimmermädchen trotzt dem Chef

Sie sagt ihrem Chef Santini recht trocken die Meinung: „Keine einzige meiner multiplen Persönlichkeiten mag Dich.“ Und sie stellt klar: „Ich beschimpfe Dich nicht. Ich beschreibe Dich nur.“ Marina hat auch kein Problem damit, „Acqua“ aus der Gießkanne anzubieten. Geht doch! Annika Henz ist zum ersten Mal auf der „Fritz“-Bühne zu sehen. Und sie ist ein interessanter Neuzugang.

Das gilt auch für Elisa Pape. Diese verkörpert die ebenfalls in Sachen ironischer bis bissiger Kommentare gut talentierte Modedesignerin Caroline von Hartburg-Lippe. Sie trägt es mit Fassung, wenn ihr Nachname, etwa am Flugschalter, plötzlich zu „Hartwurst“ wird. Und sie ist auf Inkompetenz am Urlaubsort vorbereitet. Das unterstreicht sie musikalisch mit dem Song „Que sera, sera“. Eine echte Selbstcharakterisierung, zu der im Publikum munter geschunkelt wird.

Caroline ist eine toughe Macherin, die immer wieder ans Handy muss, um sich nach den Geschäften zu erkundigen. Pape spielt die junge Modedesignerin herrlich snobistisch, frech und mit viel Elan – als quirlige, selbstverliebte, unverheiratete Lady, mit der sich etwa über das chronische Problemfeld Männer herrlich tratschen lässt.

Salvatore und sein südländischer Charme

Salvatore wiederum beherrscht die südländisch-charmante Kunst, Frauen zu erobern. Darauf spricht Gisela merklich an. Doch schnell ist auch klar, dass mit Salvatores tief italienischer Identität etwas nicht stimmt. Helmut ist derweil der Verlockung erlegen, die ihm eine neue Videobrille bietet. Das bleibt nicht ohne Folgen.

„Villa Santini“ ist ein amüsanter Klamauk, in dem viel gesungen wird – Musik, die durchaus zum Urlaubsfeeling passt wie „Isle of Capri“, „Komm‘ ein bisschen mit nach Italien“, „Mambo italiano“ und „Let’s get loud“. Die Tanzszenen (Choreographie Sarah Fleige) sind ausgefeilt. Elegant tanzen die drei Frauen zu „Diamonds are a girl’s best friend“. Gewissermaßen als Antwort erobern Salvatore und Helmut die Bühne zu „Zwei kleine Italiener“.

Ein Abend mit Witz, eine muntere Urlaubsklamotte, entstanden unter der Regie von Tim Reichwein. Am Ende spendet das Premierenpublikum satten Applaus und stehende Ovationen.

Christopher Kotouceks „Villa Santini“ steht im „Fritz“-Theater, Herdentorsteinweg 39, bis zum 3. September auf dem Spielplan. Aufführungen gibt es in der Regel freitags und sonnabends jeweils ab 20 Uhr. Tickets kosten ab 32 Euro.

Weitere Infos und Termine unter

www.fritz-bremen.de.