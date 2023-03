Zwei Kinder bei Verkehrsunfällen in Bremen zum Teil schwer verletzt

Von: Elias Bartl

Zwei Kinder wurden in kurzer Zeit hintereinander in Bremen bei Verkehrsunfällen zum Teil schwer verletzt (Symbolbild) © Karsten Klama/dpa/Symbol

Bei Verkehrsunfällen in Bremen wurden zwei Kinder am Donnerstag kurz hintereinander zum Teil schwer verletzt. Die Polizei ermittelt nur die Hintergründe.

Bremen – Am Donnerstagnachmittag, 23. März 2023, wurde ein 13-jähriger Junge in Bremen-Vahr bei einem Verkehrsunfall verletzt. Er hatte versucht, bei einer roten Ampel die Straße zu überqueren, um eine Straßenbahn an der Haltestelle Berliner Freiheit zu erreichen.

Verkehrsunfall in Bremen: Zwei Kinder bei Unfällen verletzt

Dabei wurde er von einem Auto erfasst, das in Richtung Innenstadt fuhr. Der 86-jährige Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zu einem Zusammenstoß. Der Junge wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Kurz vorher, um 14:00 Uhr, wurde auch ein 15-jähriger Fußgänger in Bremen-Mitte bei einem Verkehrsunfall verletzt. Er hatte ebenfalls bei einer roten Ampel die Straße überquert und wurde von einem Auto erfasst. Zum Glück zog er sich aber nur leichte Verletzungen zu. Die Polizei ermittelt noch zu beiden Unfällen.

Es zeigt sich jedoch, dass das Überqueren der Straße bei Kindern und Jugendlichen oft zu Unfällen führt. Deshalb ruft die Polizei dazu auf, sich im Straßenverkehr an die Regeln zu halten und besonders aufmerksam zu sein. Autofahrer sollten immer vorsichtig sein, besonders, wenn Kinder am Straßenrand sind.