Zwei französische Patienten im Klinikum Mitte

Bremen hilft Straßburg / Zahl der bestätigten Infektionen steigt auf 393 / Acht Todesopfer

+ Tritesse: Leere Bänke im Bürgerpark. Foto: DPA/SCHULDT

Bremen – Die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten im Land Bremen ist weiter angestiegen – am Sonnabend um 34 auf 388, am Sonntag um weitere fünf auf 393. Die Zahl der Genesenen liegt bei 135. 37 Neuinfektionen wurden in Bremen registriert. In Bremerhaven waren es zwei, womit die Gesamtzahl der Infizierten auf 25 stieg. Zudem forderte das Virus in Bremen zwei weitere Todesopfer. Damit stieg die Gesamtzahl der Bremer Corona-Toten auf acht. Beide Patienten wohnte in einem Pflegeheim, teilte das Gesundheitsressort am Sonntagabend mit.