Zwei Fahrradfahrer am Himmelfahrtstag schwer verletzt 

Bremen - Zwei 45 und 46 Jahre alte Fahrradfahrer sin am Himmelfahrtstag in Huchting und Bremen-Mitte gestürzt und haben sich dabei schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, meldete eine Anruferin gegen 19 Uhr über den Notruf der Polizei einen Fahrradfahrer, der im Bereich Wardamm immer wieder stürzte. Die Einsatzkräfte fanden den schwer verletzten Mann auf Höhe der Bardenflethstraße. Warum der 45-Jährige stürzte und ob er möglicherweise unter Alkoholeinfluss stand, wird jetzt ermittelt. Der Verletzte wurde in ein Bremer Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Nur wenige Minuten später stürzte ein 46 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad in der Straße Am Dobben. Der Mann war in stadteinwärtige Richtung unterwegs, als er unvermittelt fiel und mit dem Kopf auf die Fahrbahn schlug. Zeugenaussagen zufolge fuhr der Radfahrer zuvor starke Schlangenlinien. Ein Test ergab einen Promillewert von 1,6. Während der Unfallaufnahme musste die Straße Am Dobben, zwischen Humboldtstraße und Dobbenweg für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa