Zwei auf einen Streich

Bremen - Von Martin Kowalewski. Sofie hat alles im Griff. Die Waschfrau, gespielt von Waltraut Obrusnik, muss heute ran für die Familie Richtering. „Die Herrschaften haben ja so viel Wäsche“, sagt sie angestrengt und zeigt ein historisches Schwarz-Weiß-Foto mit einem gewaltigen Berg weißer Wäsche, der von mehreren Bediensteten ins Wasser gelegt wird. Glücklicherweise hat sie heute Unterstützung von mehreren kleinen Mädchen.

Die kleine Luisa wird prompt ans Waschbrett beordert, während die rustikale Dame noch die Vorwäsche mit schweren Wäschestampfern macht. Harte Arbeit im Hauswirtschaftsmuseum „Köksch un Qualm“. Das Mitmachmuseum mit Schauspieldarbietungen im Bremer Norden versetzt die Gäste zurück in das Jahr 1907 und zeigt den großen Haushalt und üppigen Salon von Wilhelm Richtering und auch Exponate über die Quelle dieses Wohlstands, eine 1813 gegründete und 1816 an die Stader Landstraße gezogene Zigarrenfabrik – es sind sozusagen zwei Ausstellungen auf einen Streich.

„Köksch“ bedeutet „Köchin“ und „Qualm“ erinnert an die Fabrik und das Produkt „Zigarre“. Ursprünglich standen Fabrik und Wohnhaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Sofie hat viel zu erzählen: „Draußen sind die Bleichjungen. Die passen auf die Wäsche an der Leine auf, damit keine Tiere rangehen.“ Das habe gefährliche Folgen für das Waschpersonal. „Kleine Mädchen, wie Ihr, gucken dann andauernd aus dem Fenster und verbrühen sich die Hände“, so Sofie zu drei Mädchen im Grundschulalter. Sie nicken ehrfürchtig und richten ihre Blicke gebannt auf die Wäsche.

Die schrullige Sofie zeigt ihnen eine Unterhose mit einer großen Öffnung unten. „Das ist praktisch, wenn ich mal kurz wohin muss und viel zu tun ist. Da muss ich nur kurz raus und bin ganz schnell wieder da“, sagt Sofie. Die Hosen der Herrschaften seien dagegen teilweise „so unpraktisch“. Kleine Löcher oder keine. „Na, wenn das mal keine Sauerei gibt“, gibt die Waschfrau zu bedenken.

Ein ganz normaler Chef

Der Hausherr kommt vorbei und sieht nach dem Rechten. „Wenn ein Kleidungsstück kaputt ist, schreiben Sie das ins Büchlein“, ermahnt er seine Angestellte. Über jedes der vielen Kleidungsstücke ist Buch zu führen. „Für seine Zeit war er ein ganz normaler Chef und Hausherr“, sagt Torsten Szillat, der ihn verkörpert.

Ein Pedant, aber erfolgreich. Sein Haus steckt voll mit Hightech von 1907. Darunter eine Kaltmangel und eine mechanische Wringe von Miele. Auch das Reich der „Köksch“ ist üppig ausgestattet. Ein massiver Eisschrank steht bereit. Ein Fach wird mit Eis gefüllt, ein größeres Fach daneben wird dadurch kalt wie heute ein Kühlschrank. Mehrere Bedienstete sind vor Ort. Heute versorgen sie die zwölf Gäste im Salon mit Kaffee und Waffeln an edlen Tischen.

Von harter Arbeit zeugt auch die Ausstellung zur Zigarrenproduktion in der ehemaligen Fabrik, dem zweiten Standbein des Museums. Einen Meter hoch und 90 Kilo schwer ist ein Tabakbeutel. Sein Inhalt ist stark gepresst. Mit einer großen Welle an der Decke können solche Säcke auch gehoben werden.

Der angelieferte Tabak besteht aus kleinen Sträußen. Er muss erst fermentiert werden: „Zucker und Kohlenhydrate müssen raus, sonst wird einem beim Rauchen schlecht“, sagt Jürgen Jopp aus dem Museumsteam. Dann kann man Zigarren daraus machen. Die Mittelrispe der Blätter wird entfernt, aber ansonsten bleiben diese ganz. Dafür wird der Tabak zwischen zwei Formen eingepresst. Mehrere solcher Formen kommen in eine große Klemme.

Das Ergebnis ist die sogenannte „Puppe“, eine Tabakstange, die eigentlich schon wie eine Zigarre aussieht. Die wird noch eingewickelt, allerdings nicht in ein Papier wie bei Zigaretten, sondern in ein gutes Tabakblatt, das keine Löcher haben darf. Insgesamt 60 Sorten umfasste das Sortiment. Die Produktion lief bis 1945.

Schauspielerische Darstellungen

„Köksch un Qualm“ in Bremen-Nord (Burgdamm) wird als Mitmachmuseum auch von Schulklassen genutzt. Es wurde 2008 als Beschäftigungsprojekt für Langzeitarbeitslose unter dem Namen „Bras – Arbeiten für Bremen“ ins Leben gerufen.

Die Mitarbeiter zeigen schauspielerische Darstellungen zur Geschichte der Zigarrenproduktion und anderer Themen. Individuelle Buchungen sind möglich. Regulär öffnet das Museum donnerstags von 14 bis 18 Uhr mit wechselndem Begleitprogramm. Anfragen unter 0421/63 69 58 66 oder per Mail unter „zigarrenfabrik@bras-bremen.de“. Infos und Programm unter „www.koeksch-un-qualm.de“. Adresse: Stader Landstraße 46 in Bremen-Nord (Burgdamm).