Zwei Autos brennen in der Bremer Neustadt

Bremen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannten in der Bremer Neustadt zwei Fahrzeuge. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Wie die Polizei mitteilt, brannten Sonntagnacht innerhalb von zehn Minuten ein Transporter und eine Limousine. Polizei und Feuerwehr trafen an beiden Brandorten so rechtzeitig ein, sodass ein völliges Ausbrennen der beiden Autos verhindert werden konnte. Personen oder Gebäude waren deshalb nicht gefährdet. Brandspezialisten der Bremer Polizei übernahmen die Ermittlungen. Sie gehen in beiden Fällen von Brandstiftung aus.

Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang: Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Lahnstraße oder in der Neustadtscontrescarpe verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421/362-3888.

