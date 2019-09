Von friedlich bis Pfefferspray und Blockaden auf B 75

Großeinsatz: Die Polizei sperrt die Kreuzung Am Brill am Freitagmorgen für den Demonstrationszug.

Bremen – „Es war ein Großeinsatz für die Polizei“, sagt Bastian Demann von der Pressestelle der Polizei Bremen über die Klimaschutz-Demo am Freitag in der Bremer Innenstadt. Diese sei „weitestgehend friedlich“ verlaufen. Neben der Großdemonstration begleiteten die Beamten eine angemeldete Versammlung und „diverse Spontandemonstrationen“. Bei der abschließenden Kundgebung auf dem Marktplatz wurde es zwischenzeitlich zu voll, dass die Polizei darum bat, nicht mehr dorthin zu kommen.

Zurück zur Demo: In der Neustadt verließen weiteren Polizeiangaben zufolge etwa 400 bis 500 Teilnehmer den Demonstrationszug. Bei dem Versuch, die Gruppe vor der starkbefahrenen B 75 zu stoppen, wurden Einsatzkräfte im Bereich Friesenwerder durch Demonstranten „überrannt und angegangen“, so dass die Polizei nach eigenen Angaben „Zwangsmittel“ – in diesem Fall Pfefferspray – einsetzte. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei niemand. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Kurze Zeit später blockierten laut Polizei rund 200 Personen stadteinwärts die Stephanibrücke. Einsatzkräfte leiteten den Verkehr weiträumig ab und sperrten die Oldenburger Straße in beide Richtungen. Da diese Gruppe „versammlungsrechtlichen Auflagen“ durch die Polizei nicht nachgekommen sei, wurde die Versammlung aufgelöst. Schon am frühen Freitagmorgen radelten zwei Protestgruppen aus der Überseestadt und vom Antikolonialdenkmal (Elefant) am Bahnhof in Richtung Wilhelm-Kaisen-Brücke. Dort trafen die etwa 75 Radfahrer auf Teilnehmer, die ein „Blockadefrühstück“ auf der Kreuzung Ostertorstraße/Friedrich-Ebert-Straße veranstalteten. Dabei kam es der Polizei zufolge zu Verkehrsbehinderungen im gesamten Innenstadtbereich.

Gegen 7.30 Uhr hatten Unbekannte laut Polizei in Höhe Mozartstraße eine „mehrere Meter lange, massive Metallkette“ über die Straße gespannt. Sie sei sichergestellt worden. Bereits am frühen Donnerstagmorgen hatte ein laut Polizei „großes Auto“ im Fehsenfeld (Viertel) gebrannt. In beiden Fällen laufen die Ermittlungen, so Demann.

vr