Flauschiger Zuwachs im Klimahaus

Bremerhaven - Sie wuseln und flitzen um die Wette: Lemminge. Und das Klimahaus Bremerhaven freut sich über die neuen Bewohner.

Besucher können die flinken Nager in der Reisestation Alaska bewundern. Bei den Neuankömmlingen in der Wissens- und Erlebniswelt handelt es sich um Nördliche Moorlemminge, die ursprünglich aus Alaska stammen, so ein Sprecher des Hauses.

Lemminge leben in kleinen Rudeln und werden etwa zwei bis vier Jahre alt. Wird die Gruppe allerdings zu groß, trennt sich diese. „Ein oft behauptetes Massensterben gibt es in dem Sinne aber nicht; die Nager suchen den Angaben zufolge nur einen neuen Lebensraum, um ihre Art zu schützen. Bei diesen Abwanderungen werden sie oft Opfer ihrer Fressfeinde“, sagt der Sprecher weiter.

Die Bremerhavener Nagetiere werden in ihrer neuen Unterkunft, einem Vivarium, in der Reisestation Alaska direkt nach der Walfluke zu finden sein. „Da Lemminge in unterirdischen, von Schnee isolierten Gängen leben, wurde beim Bau des Vivariums darauf geachtet, Röhrensysteme sowie Schlafboxen zu integrieren“, erklärt Tierpflegerin Lina Arnskötter.

Gekühlt werden muss die neue Behausung nicht, weil Lemminge in der Regel keinen Winterschlaf halten und sich ihrem Lebensraum anpassen. Lediglich eine Lüftung regelt die Temperatur.

Die Ausstellung im Klimahaus wird von 20 bis 28 Tieren belebt. Die Tierpfleger des Klimahauses haben gleichzeitig ein eigenes Zuchtprogramm in der Quarantänestation gestartet.

Nach einer kurzen Gewöhnungsphase an den neuen Lebensraum können die Lemminge auch bei Tierfütterungen beobachtet werden. Neben der üblichen Nahrung wie Obst und Gemüse erhalten die kleinen Nager auch Insekten.

Die Lemminge des Klimahauses Bremerhaven gehören zur Gattung der Wühlmäuse und unterscheiden sich von anderen Lemmingarten in Farbe und Größe. In ihrem natürlichen Umfeld sind die Tiere direkt vom Klimawandel betroffen, da der Permafrostboden heute immer wieder oberflächennah antaut und dann wieder vereist, heißt es. Das vermindert die Haltbarkeit des Röhrensystems und erschwert die Suche nach Futter. „Die Nahrungssuche kann auch durch Trockenphasen zur Herausforderung werden, da Lemminge sich in der Tundra von Moosen, Flechten und Beeren ernähren“, sagt der Klimahaus-Sprecher.

Das Klimahaus Bremerhaven ist nach eigenen Angaben eine von wenigen Einrichtungen weltweit, das die seltenen Moorlemminge zeigt.

sk