Botanika erhält Weißhandgibbon-Zuwachs aus Dänemark

Zuwachs in der Botanika: Das Weißhandgibbon-Weibchen „Yuna“ ist aus Dänemark nach Bremen gezogen. „Yuna“ leistet „Knuppy“ Gesellschaft. Nachwuchs soll es bei den kleinen Menschenaffen jedoch nicht geben – dafür fehlt es in der Botanika an Platz.

Bremen - Von Martin Kowalewski. Im grünen Wissenschaftscenter Botanika gibt es eine Neu-Bremerin: die Weißhandgibbon-Dame „Yuna“ aus dem Skaerup Zoo in Dänemark. Am Montag, kurz vor ihrem siebten Geburtstag, wurde sie offiziell vorgestellt. Sie gehört zu den vier Weißhandgibbons, die in zwei Gehegen ein sicherer Zuschauermagnet sind.

Frisch vorgestellt, zeigt sie ihre Fitness und schwingt sich an den langen Armen durchs Gehege, greift Holzplanken und ein Seil. Meterweit saust „Yuna“ durch die Luft. „Eigentlich ist sie sehr zurückhaltend, das merkte man besonders am Anfang“, sagt Tierpflegerin Stephanie Lange (28) von der Botanika. „Yuna“ kam in einer Kiste nach Bremen. „Wir haben die Kiste so gehalten, dass sie nur in eine Richtung hinauslaufen konnte. Sie hat sich erst nicht getraut. Wir brauchten etwas Geduld. Nach zehn Minuten ist sie rausgekommen“, sagt Lange.

Das war am 18. August 2018. Danach wurde „Yuna“ in der Botanika in Horn zunächst eingewöhnt. Und natürlich wurde sie als Neu-Bremerin auch beim Veterinäramt angemeldet, sagt Pressesprecherin Sylvia Schuchardt (38).

„Yuna“ lebt in einem Gehege mit „Knuppy“, ebenfalls sieben Jahre, mit dem sie sich „sehr gut versteht“, wie es heißt. „Man merkt, dass sie immer mehr aus sich rauskommt. ,Knuppy' ist der erste Mann, den sie kennengelernt hat“, sagt Lange. „Knuppy“ ist ein echter Draufgänger, beide Äffchen verteidigen ihr Revier konsequent. Wenn die Pfleger ins Gehege gehen, werden die Weißhandgibbons in einem abgesperrten Teil untergebracht. „Sie sind zum Beispiel im Innengehege, wenn wir das Außengehege saubermachen“, sagt Stephanie Lange.

Die Tierpflegerin hatte das Privileg, den Namen für das neue Gibbon-Weibchen auswählen zu dürfen. „,Yuna‘, das heißt Mond und Nacht. Es gibt aber auch einen Hibiskus mit diesem Namen, der im Mondschein blüht“, sagt Lange. Der Name passe auch gut zur Ausstellung mit asiatischen Landschaften.

Mittlerweile traut sich „Yuna“ auch nach vorne ans Gitter und beobachtet, was außerhalb des Geheges los ist. Vermittelt wurde das Äffchen von der Deutschen Gesellschaft für bedrohte Arten. Die Botanika suchte ein Weibchen für „Knuppy“, als dieser geschlechtsreif wurde. Nachwuchs ist bei den kleinen Menschenaffen allerdings nicht eingeplant, denn dafür fehlt es in den Gehegen der Botanika an Platz.

„Wir verhüten. Da Gibbons dem Menschen zu 95 Prozent ähnlich sind, kann man auch entsprechende Medikamente verwenden. Es klappt auch mit der Pille“, erzählt Lange. Normalerweise lebten Gibbons monogam in Pärchen – mit zwei bis drei Kindern. Bei der Geschlechtsreife jagten die Eltern den Nachwuchs dann aber aus dem Revier. Die jungen Affen suchen sich schließlich ein eigenes Revier und einen Partner. Sowohl „Yuna“ als auch „Knuppy“ sind in einem Alter, in dem die natürliche Trennung von den Eltern stattfindet, heißt es in der Botanika.

Platz für „Yuna“ musste die 17 Jahre alte „Lucy“ machen. Sie zog in den Zoologischen Garten Hof nach Bayern um. „Lucys“ langjähriger Gefährte „Bubi“ war 2017 im hohen Alter von 44 Jahren an Herzversagen gestorben. „Lucy“ hat sich den Angaben zufolge in Hof bereits gut eingelebt. Zusammen mit ihrem neuen Gefährten „Zoro“ stimmt sie morgens bereits in den für Gibbons so typischen Gesang ein. In der Botanika leben neben „Knuppy“ und „Yuna“ auch die Jungtiere „Wody“ (4) und „Jupp“, der im Juli drei Jahre alt wird. Beide teilen sich ein Gehege und sind noch um einiges verspielter als die beiden älteren Weißhandgibbons. „Bubi“, „Lucy“, „Knuppy“ und der damals zwei Wochen alte „Jupp“ waren im Sommer 2016 in die Botanika gekommen, nachdem ihr bisheriges Zuhause, das Gartencenter Vida in Huchting, aufgelöst worden war.

Für die Nachbarn der Botanika waren die Affenbewohner wohl zeitweise etwas ungewohnt. „Wir wurden von den Anwohnern auf unsere vermeintliche neue Alarmanlage angesprochen“, berichtet Schuchardt. Es habe sich dann herausgestellt, dass es sich dabei um Affengesang handelte.

Gibbons sind von der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz zum „Zootier des Jahres 2019“ gewählt worden - in Bremen wurden die Tiere schnell zu Publikumslieblingen. Ihre Gefährdung wird von der Öffentlichkeit eher wenig wahrgenommen, anders als bei anderen Affenarten.

Hintergrund: Zen-Garten und Himalaya

Das grüne Wissenschaftscenter Botanika verfügt nach eigenen Angaben zusammen mit dem Rhododendronpark über die zweitgrößte Rhododendron-Sammlung der Welt. Verschiedene Gewächshäuser zeigen asiatische Landschaften wie den japanischen Zen-Garten, den tropischen Regenwald oder die Bergwelten des Himalaya. Auch ein 2,40 Meter hoher Friedensbuddha ist zu sehen. Öffnungszeiten: montags bis freitags, 9 bis 18 Uhr, sonnabends, sonntags und feiertags, 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 10,50 Euro. Kinder ab drei Jahren, Schüler, Studenten: 5 Euro. Kinder unter drei Jahren: frei. Adresse: Deliusweg 40, Horn.