Gabriele Hellwig und ihre Werkreihe „Seestücke“: Zusammenspiel der Sinne

Bremen - Von Tido Davids. Die ausgesuchten Bilder von Gabriele Hellwig folgen einer simplen Formel: Die eine Bildhälfte besteht aus Wasser, die andere aus dem Himmel darüber. In der Mitte wird das Bild von der Landschaft am Horizont geteilt. Mit ihren minimalistischen Werken ist die Künstlerin heute Teil unserer Serie „Mein Kunst-Stück“.

Inspiriert wurde die Bremerin von Hiroshi Sugimoto, einem japanischen Foto-Künstler. Die eigene Werkreihe mit dem Titel „Seestücke“ ist das Resultat einer „künstlerischen Auseinandersetzung mit ihm“, sagt die 66-Jährige. Für die Künstlerin sind die sechs Acryl-Bilder auch deshalb immens wichtig, weil „sie elementarer Bestandteil meines eigenen künstlerischen Werdegangs sind“.

Als Gabriele Hellwig 2004 eine Ausstellung des Künstlers in Bremen besuchte, „haben mich seine Bilder umgehauen und alles verändert, was ich bis dahin für gut und richtig hielt“. In der damaligen Ausstellung wurden „Seascapes“ präsentiert, Bilder, die den Blick hinaus aufs Meer an unterschiedlichen Orten dieser Welt zeigen.

Im Gegensatz zu Sugimotos Werken entstammen Hellwigs Bilder ausschließlich der eigenen Phantasie. „Ich betreibe ganz bewusst keine Landschaftsmalerei im klassischen Sinne“, so die Künstlerin, „die Natur wäre immer mein Meister, ich würde zwangsläufig ein Porträt malen.“ Viel lieber habe sie ein „freies Spiel“, bei dem sie auch Dinge ausprobieren könne. Zwar gebe es Assoziationen zu realen Orten, diese seien jedoch eher abstrakt.

Zur Kunst kam Hellwig im Kindesalter: „Als kleines Mädchen habe ich immer wieder die blütenweißen Kopfkissen meiner Mutter mit dem Kugelschreiber bemalt – allem Ärger zum Trotz“, erzählt die Künstlerin. Es folgte das Lehramtsstudium in Braunschweig, mit den Fächern Kunst und Werken. Als Lehrerin gearbeitet hat die Bremerin aber nur kurz. „Ein inneres Gefühl sagte mir, dass der Beruf nicht das Richtige ist“, so Hellwig. „Mein Traum war es zu malen. Ich habe das künstlerische Handwerk geliebt, aber den Lebensstil der Künstler nicht“, gibt die 66-Jährige zu. Ein Grund dafür seien die finanziellen Unsicherheiten gewesen, denen sich Künstler ausgesetzt sehen. Eine weitere Herausforderung des Künstlerlebens sei es, „Niederlagen zu akzeptieren“. Dazu gehöre auch, „eigene Träume zu begraben“, sagt Hellwig.

Heute ist die 66-Jährige in Rente. In ihrem Atelier ist die Künstlerin dennoch täglich. „Ich liebe es, bei null anzufangen. Einen Prozess von vorne zu beginnen, neue Bilder entstehen zu lassen“, erklärt sie. Aber wozu brauchen wir das alles? „Die Welt wäre kein schöner Ort ohne Kunst. Ein Raum, ausschließlich mit Dingen, die nützlich sind, ist unheimlich traurig“, findet die Bremerin. Außerdem setze Kunst Gedanken frei – „Kunst schult die Wahrnehmung und den Geist“, sagt Hellwig. Dieses Zusammenspiel der Sinne solle auch bei der eigenen Werkreihe angesprochen werden. „Kunst und Philosophie gehören für mich zusammen. Der Betrachter soll seine Gedanken schweifen lassen und das Gesehene reflektieren“, erklärt die 66-Jährige.

Das ist auch der Grund, weshalb Kunst mit einer konkreten Bedeutung für Hellwig nicht infrage kommt: „Kunst sollte nicht instrumentalisiert werden. Ich mache Kunst, wie ich es möchte. Die Reflexion findet anschließend statt, nicht umgekehrt“, sagt sie. Mit einer Ausnahme – „bei meinem Ehemann würde ich mich gerne immer wieder mit einem Bild bedanken“.