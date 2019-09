Zusammenfassung des Daseins

Bremen - Von Tido Davids. Amir Omerovic wurde per Zufall Künstler. Er gab seinen Ausbildungsberuf als Elektroniker auf, „weil meine heutige Frau als Studentin bis 10 Uhr schlief, während ich bereits mehrere Stunden gearbeitet hatte“, sagt Omerovic. Heute ist der 48-Jährige freier Mitarbeiter an der Hochschule für Künste Bremen (HfK) und freischaffender Künstler. Mit seinem namenlosen Werk ist er Teil unserer Serie „Mein Kunst-Stück“.

Das ausgesuchte Werk ist ursprünglich Teil einer größeren Rauminstallation, die seit drei Jahren stetig weiterentwickelt wird. Die Installation stellt eine Daseinszusammenfassung dar, angeordnet wie „ein Comicheft auf unterschiedlichen Ebenen. Teile davon sind autobiographisch, anderes Fragen stellend“, erklärt der Künstler. Die kleinen Bronzefiguren sind durch Magnete auf dem Metallboden befestigt, können aber jederzeit bewegt und neu angeordnet werden. Dadurch „entwickelt man das Kunstwerk selbst weiter“, so Omerovic. Warum das Werk keinen Titel hat? „Ich mag das, wenn Kunst mehrere Facetten hat. Durch einen Titel würde ich den Betrachter und seine Wahrnehmung einschränken“, sagt der 48-Jährige, „ich liebe das Rätselhafte, die Komplexität.“

Der gebürtige Bremer spricht kein reines Hochdeutsch. Seine Eltern stammen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Auf der Suche nach Arbeit kamen sie nach Bremen. Trotzdem ist der Künstler bei den Großeltern in Jugoslawien aufgewachsen. Die Eltern besuchte er regelmäßig, mindestens zweimal im Jahr. „Ich habe schon eine besondere Verbindung zu der Stadt – Bremen ist mein Zuhause“, sagt Amir Omerovic.

Durch den Vater kam Omerovic mit Kunst in Berührung: „Mein Vater konnte sehr gut zeichnen und ich sollte das auch ausprobieren“, erinnert sich der Künstler. „Als wir fertig waren, sagte er, dass meine Zeichnungen viel schöner seien. Das war natürlich Unsinn“, sagt der 48-Jährige rückblickend. 1989 kehrte der Künstler endgültig nach Bremen zurück und gab seinen Beruf als Elektroniker bald auf. „Ich überlegte, Fotografie an der Wilhelm-Wagenfeld-Schule zu studieren. Aber es gab keinen Platz mehr in der Fotografie-Klasse“, erinnert er sich. „Also landete ich in der Plastik-Klasse. Dabei dachte ich, ich müsste jetzt irgendwas mit Kunststoff machen“, so Omerovic weiter. Bis er erkannte, dass es sich dabei um plastische Gestaltung handelte. Das Modellieren ließ ihn nicht mehr los; er wollte nie wieder etwas anderes machen.

Heute arbeitet der 48-Jährige in seinem Atelier am Hohentorshafen. „Ich bin nicht der Typ, der einen regelmäßig Alltag hat“, so Omerovic. „Es gibt Phasen, in denen ich kontinuierlich und sehr intensiv arbeite, zum Beispiel zur Vorbereitung von Ausstellungen. Aber es gibt auch Phasen, in denen ich die Arbeit liegen lasse“, sagt der Künstler. Trotzdem dürfe man die finanzielle Unsicherheit des Künstlerlebens nicht unterschätzen. „Erst am Ende des Jahres weiß ich, wie viel ich verdient habe“, so Omerovic.

Wozu wir Kunst brauchen? „Als Bereicherung. Damit wir nicht so super armselig werden“, ist sich der 48-Jährige sicher. Aber auch andere Dinge sind wichtig: „Für mich ist Kunst nicht das wichtigste im Leben. Das Leben generell bietet so viel“, sagt der Bremer. Zu den Künstlern, die Amir Omerovic bewundert, gehört neben Alberto Giacometti (1901 bis 1966) der Münchner Künstler Milan Mihajlovic (geboren 1953). „Milan ist ein beeindruckender Maler und großartiger Freund. Ich kann fünf Tage mit ihm über Kunst reden – Streitgespräche und Weizenbier inklusive.“

Ein Werk als Botschaft sei anmaßend, „obwohl ich auch politisch arbeite“, sagt der Künstler. Bezüglich des Adressaten hätte er aber eine Idee: „Ich komme aus einem wunderschönen Land, das heißt Europa.“