Zurück zu den Wurzeln

Rolf Specht hat wieder sechs Altenheime in Betrieb. Sein neuester Zuwachs ist das Bremer Pflegezentrum Marcusallee.

Bremen – Er kann's nicht lassen: Eigentlich hatte sich Rolf Specht, „Bremer Unternehmer 2010“, vor ein paar Jahren als Betreiber von Seniorenheimen zurückgezogen und sich auf Immobilien konzentriert. Inzwischen hat der 67-Jährige, der einst bundesweit zu den größten Betreibern von Altenheimen gehörte, wieder sechs Einrichtungen in Betrieb. Neuester Zuwachs: das Bremer Pflegezentrum Marcusallee (Horn).

Zum 1. September wird das Unternehmen Specht & Tegeler Seniorenresidenzen neuer Betreiber des Pflegezentrums am Rhododendronpark, das 2017 wegen möglicher Pflegemissstände vorübergehend in den Fokus der Behörden geraten war. Hinter dem Zusammenschluss stecken die Specht-Gruppe aus der Überseestadt und die Tegeler-Gruppe aus Wunstorf. Als Träger des Pflegezentrums Marcusallee folgt die Gesellschaft Specht & Tegeler auf Alloheim aus Düsseldorf. Diese wiederum hatte im Jahr 2016 die Senator-Gruppe übernommen, zu der das Haus gegenüber dem Rhododendronpark gehörte.

Das Haus an der Marcusallee verfügt den Angaben zufolge über 132 Pflegeplätze, die auf 86 Einzel- und 23 Doppelzimmer verteilt sind, wie eine Sprecherin der Specht-Gruppe sagte. Neben der stationären Pflege bietet die Einrichtung auch Plätze für Kurzzeit- und Verhinderungspflege an.

„Für die Bewohner und Mitarbeiter ändert sich durch unseren Start nichts. Wir wollen einen nahtlosen Übergang erreichen“, sagte Rolf Specht, Geschäftsführer von Specht & Tegeler. Und Geschäftsführer Jens Tegeler betonte, dass die Mitarbeiter zu den gleichen Konditionen weiterbeschäftigt würden.

Die Immobilie des Pflegezentrums Marcusallee hatte die Specht-Gruppe bereits vor einigen Monaten übernommen, denn Immobilien waren zuletzt das Kerngeschäft, auf das sich Rolf Specht konzentriert hatte. Doch inzwischen ist der 67-jährige einstige Postbeamte zu seinen Unternehmer-Wurzeln zurückgekehrt: dem Pflegebetrieb. Erstes Objekt war 1988 für den damaligen Weyher, der in der Landwirtschaft groß geworden ist, gemeinsam mit einem Partner das Seniorenheim „Rotbuche“ in Arsten. Jetzt möchte Specht wieder „Qualität aus einer Hand“ bieten, denn das sei das Leitbild der Specht-Gruppe. Der Unternehmer: „Dies können wir nun auch im Pflegezentrum Marcusallee realisieren.“ Das Heim, das künftig den Namen „Parkresidenz Bremen“ tragen wird, soll mit Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitern in allen Bereichen weiterentwickelt werden, sagte Specht.

Für Specht & Tegeler Seniorenresidenzen handelt es sich um die sechste Pflegeeinrichtung im Betrieb. Neben der Marcusallee betreibt das Unternehmen Heime in Sulingen, Stuhr, Tarmstedt, Jünkerath und Hamburg. Zwei Häuser in Delmenhorst und Oldenburg befinden sich im Bau.