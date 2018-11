„Millionär“-Gewinner Leon Windscheid im „Fritz“

Jugendlich und frisch: Auf der Bühne des „Fritz“-Theaters gibt Leon Windscheid psychologisch fundierte Einblicke in Nebenwirkungen der digitalen Vernetzung.

Bremen - Von Martin Kowalewski. Zum Psychologen ins „Fritz“-Theater. Eine merkwürdige Sache? Das wurde für etwa 300 Besucher am Mittwochabend Wirklichkeit, als Leon Windscheid dort sein Programm „Altes Hirn, neue Welt“ zeigte. Der 1988 geborene Psychologe gewann 2015 bei der RTL-Show „Wer wird Millionär?“. Mit jugendlichem Charme brachte er dem eher jungen Publikum psychologische Erkenntnisse und spannende Sichtweisen auf die Gegenwart nahe.

Ein guter Abend für alle, die verstehen wollen, warum vielen die digitale Welt anstrengend erscheint. Das Gehirn des Menschen sei noch das Gleiche wie vor 300.000 Jahren, im großen Gegensatz zu seiner Lebenswelt. Windscheid führt die Leute zurück zu wichtigen Gefühlen, die heute irgendwie in den Hintergrund getreten sind, darunter: die Langeweile.

„In den 90ern hat man auch mal eine Viertelstunde auf den Bus gewartet oder man saß an einem regnerischen Sonntag zu Hause“, sagt er. „Heute wird dann sofort das Handy aus der Tasche gezogen.“

Dabei sei Langeweile wertvoll. „Die Hirnaktivität nimmt dabei nur geringfügig ab. Es kommt zum ,Gedankenwandern‘“, sagt Windscheid. Dabei würde sowohl dem Triebmenschen als auch dem planenden Spießer in uns freien Lauf gelassen. Dazu habe Langeweile noch eine „Kompassfunktion“, wichtig für Veränderungen. „Wir merken, es fühlt sich nicht gut an. Wir müssen die Richtung ändern.“ Das Handy als Falle? „Wir haben uns einen Aufmerksamkeitsdieb direkt in die Hosentasche geholt“, sagt Windscheid und erklärt den Mechanismus dahinter. Der Neurotransmitter Dopamin korrespondiere mit der Erwartung von Glück. Werde dieser mit dem Wort „vielleicht“ kombiniert, sei es schwer, nicht aufmerksam zu sein.

Der Psychologe berichtet von einem Experiment mit Affen. Erst wurde ein Lichtreiz, dann eine Banane dargeboten. Das Dopamin stieg mit dem Licht. Dann ging nur die Lampe an, keine Banane. Noch mehr Dopamin wurde ausgeschüttet. Derselbe Mechanismus lasse uns heute lange Auflistungen im Internet entlangscrollen, die nichts Neues böten. Windscheid empfiehlt: Apps löschen, die uns Aufmerksamkeit rauben.

Windscheid gibt auch Einblicke in Bereiche, wo künstliche Intelligenz den Menschen alt aussehen lässt. Er lässt einen Besucher aufstehen. Windscheid fragt, wer glaubt, dass dieser heterosexuell sei. Die Mehrheit meldet sich. Menschen lägen bei solchen Einschätzungen zu 61 Prozent richtig. Maschinen hätten Fotos von homo- und heterosexuellen Männern ausgewertet und dabei 81 Prozent erreicht. „Bei fünf Fotos waren es sogar 91 Prozent“, sagt Windscheid. „Die Forscher wissen nicht, nach welchem Muster die Computer das erkennen.“

Er zeigt Bilder, ein besiegter Weltmeister im Schach und auch beim „Go“. Die Computer haben gewonnen, aber keiner kann erklären, wie.