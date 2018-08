Nach der Gasexplosion mit drei Toten in Huchting: Trümmer werden geräumt

Zurück bleibt ein Kreidebild

+ © Kowalewski Das Trümmerfeld in Huchting an der Kirchseelter Straße wird geräumt. Die bittere Erinnerung an die Explosion am 28. Juni wird die Nachbarn der drei Toten noch lange beschäftigen. © Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Es waren fünf Reihenhäuser, nun sind es noch drei. Ein großer Haufen Steine liegt hinter einem Drahtzaun an der Kirchseelter Straße in Huchting. Ein Bagger fährt an und reißt die letzte Mauer ein. Die letzten Spuren der schweren Explosion vom 28. Juni verschwinden. Damals sprengte eine 41-jährige Mutter sich und ihren siebenjährigen Sohn in die Luft und riss auch eine 70-jährige Nachbarin mit in den Tod. Eigentümer und Versicherung haben sich nun auf den Abriss geeinigt.