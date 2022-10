Zum Bremer Freimarkt in aller Munde: 100 Jahre „Eis wie Sahne“

„Vanille, Erdbeer, Ananas, ei, ei, ei, wie gut schmeckt das!“ Mit solchen Ausrufen wurde anno 1949 das Eis verkauft. © Manke & Coldewey

Bremen – Eis wie Sahne! Das klingt nach Jahrmarkt, das schmeckt nach Jahrmarkt. Der süße Ausruf, er steht für das Bremer Traditionsunternehmens Manke & Coldewey, das jetzt Jubiläum feiert – es ist 100 Jahre alt. Zum Eis kam vor zehn Jahren eine weitere Spezialität hinzu, die den Namen des Familienunternehmens ebenfalls weit über Bremens Grenzen hinaus trägt: Lebkuchen – mit Zutaten wie Sanddorn und den Gewürzen der Hanse norddeutsch interpretiert.

„1922 machen sich die Brüder Albert und Heinrich Manke in Bremen mit einem Eiskarren auf den Weg.“ Mit diesen Worten beginnt sie, die Firmenchronik. Ihr cremiges Eis war schnell in aller Munde. . . bald wurde die erste Bude gebaut. Das „Eis wie Sahne“ eroberte den Freimarkt. Gekühlt wurde es in der Bude unter Glockenhauben in Eisthermen. Und es war heiß begehrt. Tochter Annegret Manke und Ehemann Wolfgang Coldewey führten das Unternehmen ab 1957 – mit Mutter Meta Manke – unter dem Namen Manke & Coldewey weiter. Später stieg Albert Coldewey ein, der Sohn des Ehepaars. Mit seiner Frau Britta Coldewey betreibt er seit gut 30 Jahren Eiswagen.

Die Drehscheiben im Hintergrund dienten zur Abdeckung der Antriebe der Eismaschinen. © Manke & Coldewey

Apropos – die Eiswagen, sie wurden im Lauf der Zeit schöner und schöner. Mitte der 50er Jahre war zunächst eine zweite Bude für die „Eis-Konditorei“ angeschafft worden. 1966 folgte dann der erste Eiswagen. Nun ging das Eis richtig auf Reisen! Der zweite neue Wagen hatte 1968 dann schon einen elektrischen Kühltresen. Die technische Neuerung war seinerzeit eine echte Jahrmarktsattraktion.

„ Wo etwas Gutes hineinkommt, kommt auch etwas Gutes raus“

Wie das unvergleichlich cremige „Eis wie Sahne“, ausgegeben in frisch gebackenen Waffeln, entsteht – das ist natürlich ein Geheimnis des Familienunternehmens, das Rezept wird nicht verraten. Und was macht ein gutes Eis aus? Geschäftsführerin Britta Coldewey: „Gutes Eis ist für uns kein ,Hexenwerk‘, denn wie beim Kochen gilt: wo etwas Gutes hineinkommt, kommt auch etwas Gutes raus.“ Also werden keine vorgefertigten Convenienceprodukte eingesetzt. Stattdessen gilt: „Früchte ins Fruchteis, echte Vanille ins Vanilleeis.“ Neben den Sorten mit Milch und Sahne hat Manke & Coldewey auch vegane und laktosefreie Varianten im Angebot. Da gehen. . . Verzeihung: rollen die Eiswagen ganz mit der Zeit.

Selbstredend gibt es das „Eis wie Sahne“ auch auf dem 987. Bremer Freimarkt, der am Freitag, 14. Oktober, beginnt und bis zum 30. Oktober dauert. „Auf dem Freimarkt sind wir mit den Eiswagen an den gewohnten Plätzen zu finden“, so Coldewey – die gewohnten Plätze, sie liegen dem „Hanse-Zelt“ gegenüber und in der Nähe des Bayernzelts.

Lebkuchen aus der „Gläsernen Manufaktur“ des Bremer Familienunternehmens

Britta Coldewey im Geschäft von Manke & Coldewey im historischen HAG-Gebäude am Fabrikenhafen. © Kuzaj

Sie besondere Aktionen zum Jubiläum geplant? Coldewey: „Kleine Überraschungen dürfen unsere Stammkunden an den Eiswagen auf dem Freimarkt und in der ,Gläsernen Manufaktur‘ erwarten.“ Stichwort „Gläserne Manufaktur“ – die liegt in der Überseestadt, hier schlägt das Herz des Familienunternehmens im historischen HAG-Gebäude am Fabrikenhafen.

Hier entstehen die Elisen-Lebkuchen, das jüngere Standbein von Manke & Coldewey. Elisen dürfen maximal zehn Prozent Mehl enthalten; sie sind die höchste Qualitätsstufe, die Krönung der Lebkuchenkunst. Warum gibt es in Bremen keinen frischen Lebkuchen? Das war die Ausgangsfrage, die Familie Coldewey auf die Elisen-Idee gebracht hat. 2012 haben sie ihre ersten Lebkuchen auf dem Bremer Weihnachtsmarkt verkauft, damals noch Stück für Stück von Hand geformt. 2013 wurde die erste Lebkuchenmaschine in Betrieb genommen, 2015 eröffnete die Familie ihre „Gläserne Manufaktur“. Ist das Bremer Traditionsunternehmen, das einst mit einem Eiskarren begann, auch in diesem Jahr wieder auf dem Weihnachtsmarkt vertreten? „Zum Weihnachtsmarkt hoffen wir auf den Standplatz an den Stadtmusikanten“, antwortet Britta Coldewey.