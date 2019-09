AWI-Direktorin Antje Boetius erhält das Bundesverdienstkreuz

25 Akteure der „friedlichen Revolution“ zeichnet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen Tag vor dem „Tag der Deutschen Einheit“ im Berliner Schloss Bellevue mit dem Bundesverdienstkreuz aus. Dazu zählt die Klimaforscherin und Direktorin des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts (AWI), Antje Boetius (52).

Bremerhaven - Von Wolfgang Heumer Und Jörg Esser. Mit ihrer Forschung bringe sie sich nicht nur in viele hochrangige Gremien ein, sondern mache die neuesten Erkenntnisse der Ozeanologie auch einem breiten Publikum zugänglich, teilte das Bundespräsidialamt in Berlin mit. Weiter heißt es: „Fortschreitende Umweltzerstörung und Klimakrise zeigen, wie wichtig ihr Engagement für unsere Zukunft ist: Vom Schutz der Ozeane hängt die Zukunft unseres Planeten ganz besonders ab.“

Die Professorin ist eine der bekanntesten Wissenschaftlerinnen in Deutschland. Sie hat bereits viele Preise und Auszeichnungen erhalten. So ist sie im April in Hannover mit dem „Leibniz-Ring“ geehrt worden.

Dass die wissenschaftlich basierte Erkenntnis über den Klimawandel in weiten Teilen der Bevölkerung inzwischen angekommen ist, entlässt die Forscher nach Überzeugung von Boetius nicht aus der Verantwortung: Die Wissenschaft sei „genauso wie alle anderen gesellschaftlichen Gruppen in der Pflicht, Stellung zu beziehen und mit auszuhandeln, in welche Richtung wir gehen müssen“.

Forschung braucht geschützte Räume

Noch vor 20 Jahren wären so klare Worte in der Klimawissenschaft undenkbar gewesen. Nicht nur, dass aus damaliger Sicht ausreichend fundierte Beweise für den Einfluss der Menschen auf das Klima fehlten: Als die heute 52-Jährige Studentin der Meeresbiologie war, sei es nicht Teil der Ausbildung und des Wissenschaftlerdaseins gewesen, den Dialog mit der Öffentlichkeit zu pflegen, sagt sie. Im Gegenteil: „Viele waren überzeugt, dass die Wissenschaft Übersetzer benötigt, nicht direkt kommunizieren kann und soll.“

+ Orden: Das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Natürlich weiß sie, dass Forschung auch geschützte Räume zum Nachdenken und Erarbeiten von Wissens-Synthesen braucht. Aber gleichzeitig gebe es viel Wissen zu teilen: „Unsere Doktoranden und Wissenschaftler machen Science Slam, Pub Crawl, sie tragen unsere Arbeit nach außen.“ Antje Boetius ist Teil und Motor dieses neuen Rollenverständnisses. Auch sie selbst erhalte Unterstützung dafür, Wissenschaft in andere Formate zu tragen, wie in die Kinderfernsehsendung „Tigerenten Club“ oder in Talkshows. Dass die AWI-Direktorin mit dem Communicator-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgezeichnet wurde, kommt deshalb nicht von ungefähr. Ausgezeichnet werden Wissenschaftler, die in besonders nachhaltiger Weise ihre Forschungen in die breite Öffentlichkeit außerhalb der Wissenschaft kommunizieren. Der Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit gehört zu Boetius‘ zentralen Anliegen. Ihre Kollegen und sie selbst leben aber auch davon, dass die Bevölkerung ihre Arbeit mit Neugier und Begeisterung begleitet: „Das gibt uns Wissenschaftlern viel Kraft und Ansporn, wenn wir spüren, wie sehr die Leute sich für unsere Themen interessieren.“

Bundesverdienstkreuz fast 259.000-mal verliehen

Als ihr der Posten der AWI-Direktorin angetragen wurde, zögerte die engagierte Tiefseeforscherin zunächst. Schließlich forschte sie gerne auf Expeditionen vor allem in der Tiefsee oder der Arktis – das würde mit der neuen Position zu kurz kommen. Auf die Pluspunkte-Seite gehörte für sie aber: „Wir Frauen können nicht immer nur fordern, in Spitzenpositionen zu kommen. Wir müssen auch mal in die Spur treten.“

Am 2. Oktober befindet sich Boetius im Schloss Bellevue in einer illustren Runde. Zu den zwölf Frauen und 13 Männern, die das Bundesverdienstkreuz erhalten, zählen die Musiker Stephan Krawczyk und Udo Lindenberg, die Lyrikerin Elke Erb, die DDR-Bürgerrechtler Eva und Jens Reich, Wolfram Tschiche und Rainer Eppelmann, Astronaut Alexander Gerst und die Sopranistin Edda Moser.

Seit der Stiftung durch Bundespräsident Theodor Heuss 1951 wurde der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland fast 259 000 Mal verliehen.