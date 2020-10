„Zukunft ohne Wachstum“

Bremen – Die evangelische Kirche feiert den Reformationstag am Sonnabend, 31. Oktober, unter Coronabedingungen. Zugleich wird die Pandemie dabei zum Thema. Geplant ist ein „kleines Veranstaltungsprogramm aus Gottesdiensten, Musik und Kunst in der Innenstadt“, so Sabine Hatscher, Sprecherin der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK).

In diesem Jahr stehe das Thema „Freiheit und Verantwortung“ im Mittelpunkt. „Da geht es um die evangelische Freiheit, die immer mit Verantwortung einhergeht – zum Beispiel in der Corona-Krise“, heißt es. Und es gehe „um den Mut, Position zu beziehen – angesichts von Klimawandel, Flucht oder Fundamentalismus“.

In ganz Bremen werden die Kirchenglocken den Feiertag um 10 Uhr buchstäblich einläuten. Zwei Festgottesdienste – im Dom und in der Liebfrauenkirche – beginnen zeitgleich um 16 Uhr. Mit dabei sind die Schauspieler Martin Leßmann und Erik Roßbander als Luther-Darsteller. Als Ehrengäste werden Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU, in der Liebfrauenkirche) und Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD, im Dom) erwartet.

Lichtkunst in der Bremer Kulturkirche

Mit zwei Ausstellungen beteiligt sich die Kulturkirche St. Stephani (Faulenquartier) am Programm. In „Licht und Klang“ sorgen die Lichtkünstlerin Gisela Meyer-Hahn und der Musiker Tim Günther für eine „ganz besondere, sinnliche Atmosphäre in der Kirche“. Hinzu kommt die Karikaturenausstellung „Den Finger in die Krise gelegt – Weggucken war gestern“.

Wachstums-Kritiker Paech spricht am Reformationstag in Bremen

In der Friedensgemeinde an der Humboldtstraße im Viertel ist um 18 Uhr der Postwachstums-Ökonom Niko Paech von der Uni Siegen zu Gast. Er plädiert für eine „Kultur des Genug”, für ein „Ende von Wachstumsdruck und Maßlosigkeit“, wie es heißt.

Zufriedenheit und Genügsamkeit könnten zur neuen, gesunden Lebenseinstellung werden, das ist Paechs Botschaft. „All you need is less – Zukunft ohne Wirtschaftswachstum“, so heißt das Thema seines Vortrags. Der Eintritt ist frei. Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine Anmeldung unter info@friedenskirche-bremen.de erforderlich.

Jazz und Wein zum Ausklang

Unter dem Titel „Gut sein bei Jazz und Wein“ beginnt um 19 Uhr in der Liebfrauenkirche ein Konzert zum Ausklang des Reformationstags – mit freien Stücken und Improvisationen. Zu Gast sind die Berliner Jazz-Pianistin Agita Rando und der Bassist Thomas Milewski. „Die Besucher sind eingeladen, mit einem Glas des Jubiläumsweines den schönsten Platz in der 1 000 Jahre alten Kirche zu finden und die Musik zu genießen“, heißt es in einer Vorschau. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird am Ausgang gebeten.

Aufgrund der Pandemie folgen alle Reformationstags-Planungen den Hygieneschutz-Richtlinien, es gelten Abstandsregelungen und Maskenpflicht. Und weiter: „Maßgeblich sind die am 31. Oktober geltenden Verordnungen des Senats.“