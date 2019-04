Millionenschweres Forschungsinstitut „Ecomat“ öffnet seine Labore

Die Zukunft des Fliegens

+ © KOLLER 73 Millionen Euro hat die Stadt in das Institut „Ecomat“ gesteckt. Auf knapp 22 000 Quadratmetern sollen sich in Zukunft verschiedene Wirtschaftsunternehmen und Wissenschaftseinrichtungen unter einem Dach austauschen und zum Thema Leichtbau forschen. © KOLLER

Bremen - Von Steffen Koller. Die neue Wissenschafts-WG geht an den Start: Mit dem „Ecomat“ (Bremen Center for Eco-Efficient Materials and Technologies) wurde am Freitag ein millionenschweres Forschungsinstitut in der Airport-Stadt eröffnet. Zukünftig sollen im Gebäude Wissenschaft und Wirtschaft unter einem Dach arbeiten und vor allem die Zukunft des Fliegens entscheidend vorantreiben.