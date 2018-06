Die Zukunft ist elektrisch

Ein E-Fahrzeug des Carsharing-Unternehmens „Cambio“ an der Ladestation in der Birkenstraße. Die Ladeinfrastruktur ist eines von vielen Themenfeldern des Metropolregionprojekts „Elektromobilität als Schlüssel zur Mobilität der Zukunft“. J Foto: Sussek

Bremen - 70 Teilnehmer aus Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft haben sich gestern zur Auftaktveranstaltung des Projekts „Elektromobilität als Schlüssel zur Mobilität der Zukunft“ getroffen. Das Projekt unter dem Dach der Metropolregion Nordwest ist eine Kooperation des Oldenburger Energieclusters „Olec“ und des Clusters „Automotive Nordwest“. Damit sollen zunächst in den kommenden zwei Jahren regionale Potenziale der Elektromobilität aufgezeigt werden. Diese Potenziale wollen die Beteiligten dann mit Mitteln der EU oder des Bundes ausbauen.

Eigentlich geht es nicht nur nur um E-Mobilität, sondern um „Zukunftsmobilität“, sagte am Montag „Olec“-Vorstandsvorsitzender Roland Hentschel. Dazu gehörten auch die Brennstoffzelle als Antrieb und das autonome Fahren. „Das kann man nur regional und branchenübergreifend bearbeiten.“

Mit vier Teilprojekten soll die moderne Mobilität im Nordwesten nach vorne gebracht werden. Der Kompetenzatlas (den es in Regionen anderer Bundesländer bereits gibt) ist ein Onlineverzeichnis regionaler Firmen und Organisationen, die in der Region im Themenfeld Elektromobilität aktiv sind. „Um die regionalen Kompetenzen zu bündeln und sichtbar zu machen, werden wir im Projekt einen webbasierten Kompetenzatlas entwickeln, der einen Überblick über ansässige Unternehmen und Start-ups, Forschungseinrichtungen, regionale Qualifizierungsmöglichkeiten, Leuchtturmprojekte und zu Aktivitäten der Kommunen bietet“, so Hentschel.

Unter der Federführung von „Automotive Nordwest“ widmen sich zwei Gruppen der Elektrifizierung von Spezial- und Nutzfahrzeugen der Kommunen und in Logistikstandorten wie Häfen und Güterverkehrszentren. „Wir wollen Marktnischen besetzen“, sagte Ronald Brandes, Vorstandsvorsitzender von Automotive Nordwest. Also (É-)Fahrzeuge für Kommunen (Straßenreinigung, Müllentsorgung) konzipieren. Oder untersuchen, ob wegen fehlender Elektrifzierung der Strecke zum Jade-Weser-Port dort ein Brennstoffzellen-Zug eingesetzt werden kann. Oder ob Wasserstoffspeicher mit dem überschüssigen Strom aus Windkraftanlagen gespeist werden können.

J Und Touristen sollen die Region mit dem Zug besuchen können und trotzdem am Urlaubsort mobil sein. Wie das alles gelingen kann, sollen mehrere Arbeitsgruppen erarbeiten.

Für das Projekt stehen 140 000 Euro zur Verfügung. J sk