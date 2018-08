Bremische Hafeneisenbahn stellt Weichen für das digitale Zeitalter

Ein Blick auf die Gleisanlagen der Hafeneisenbahn in Grolland.

Bremen - Die bremische Hafeneisenbahn ist auf dem Weg ins digitale Zeitalter. Das „Infrastrukturdatenmanagementsystem für die bremische Hafen- eisenbahn“ (kurz IDMS) schafft die Möglichkeit, Weichen, Gleise und Bahnübergänge kontinuierlich auf ihren Zustand zu prüfen.

Das System hilft dabei, kurzfristige Reparaturnotwendigkeiten zu bestimmen und langfristige Investitionen gezielter zu planen, sagt ein Sprecher der Hafenmanagementgesellschaft Bremenports.

Mit der neuen Technologie, die in den vergangenen Monaten in enger Zusammenarbeit mit der Firma Sersa Rhomberg Gleisbau umgesetzt worden ist, sollen die steigenden Anforderungen im Gleisnetz der Hafeneisenbahn bewältigt werden, heißt es. Bremenports ist für die Eisenbahninfrastruktur der Hafenanlagen in Bremen und Bremerhaven zuständig und betreut rund 220 Kilometer Gleise und 673 Weichen.

Wöchentlich nutzen bis zu 680 Güterzüge die Schienenwege, um Container und Automobile zu oder von den Hafenanlagen zu transportieren. „Die Gleisanlagen müssen zweimal im Jahr überprüft werden, um den betriebssicheren Zustand festzustellen und gegebenenfalls die erforderliche Reparaturen aufzunehmen und so die Sicherheit der Verkehre zu gewährleisten“, sagt der Bremenports-Sprecher.

Auftragssumme von 270.000 Euro

Ziel des Projektes IDMS ist es, die Infrastruktur digital zu inventarisieren. Die dadurch erlangte Datenqualität soll die Wartungsaufgaben und Instandhaltungstätigkeiten unterstützen und die Betriebssicherheit auf einen modernen Standard anheben. In sieben Monaten ist das gesamte Gleisnetz digital erfasst, inventarisiert, bewertet und in einem zweidimensionalen Datenmodell bereitgestellt worden. Darüberhinaus wurde eine speziell für die Bedürfnisse von Bremenports entwickelte Software und eine Hardware zur Eingabe der Daten vor Ort geliefert. Die Auftragssumme beläuft sich auf 270.000 Euro.

Auch für die Vernetzung mit den Partnern der Hafeneisenbahn soll das digitale Managementsystem zukünftig neue Möglichkeiten schaffen. So können in Zukunft mit allen relevanten Institutionen Echtzeitdaten zu Verkehrslage und Zustand der Gleisinfrastruktur ausgetauscht werden. „Die Anforderungen an unser Eisenbahnnetz werden mit den kontinuierlich steigenden Verkehrsmengen weiter wachsen“, sagt Bremenports- Geschäftsführer Robert Howe. „Mit der neuen Technologie haben wir ein Instrument, um unsere wertvolle Bahninfrastruktur langfristig zu erhalten und wirtschaftlich zu nutzen.“

Die Hafeneisenbahn ist ein öffentliches Eisenbahninfrastrukturunternehmen, das seinen Nutzern ein leistungsfähiges Gleisnetz zur Verfügung stellt. Bremenports ist für die Planung und den Ausbau der Hafeneisenbahn verantwortlich.

je