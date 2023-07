Gewitter, Starkregen und Sturm: Breminale-Wetter droht zu kippen

Von: Marcel Prigge

Fällt die Breminale 2023 sprichwörtlich ins Wasser? Gewitter, Starkregen und Sturm drohen dem Festival an der Weser in Bremen in den kommenden Tagen.

Bremen/Niedersachsen – Live-Musik, leckeres Essen und schönes Wetter: Das wünschen sich seit einem Jahr viele Bremer auf der Breminale 2023. Die Party am Osterdeich droht jedoch zu kippen. Gewitter, Hitze und Sturm bedrohen diese Woche das Festival an der Weser. Am Wochenende soll das Niedersachsen-Wetter wechselhaft werden, was auch Auswirkungen auf Bremen hat.

Wetter auf der Breminale 2023: Gewitter, Starkregen und Windböen drohen

Bereits am Donnerstag, 13. Juli, könnte es am Osterdeich nicht nur musikalisch krachen. Denn das Wetter in Niedersachsen und Bremen wird derzeit sowohl von einem Hoch, das sich nach Tschechien verlagert, als auch von einem Tief über Norwegen beeinflusst. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilt in seinem Warnlagebericht mit: Wechselhaftes Wetter kann starke Gewitter und Starkregen am Donnerstag nach Niedersachsen und zum Osterdeich nach Bremen tragen.

Regenradar Bremen gibt Auskunft über Breminale-Wetter Wo und wann treten die Schauer und Gewitter auf? Das Regenradar Bremen gibt Auskunft über das Breminale-Wetter.

So drohen nach Angaben der Meteorologen am Donnerstag Gewitter mit Starkregen zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Hinzu kämen stürmische Böen um die 65 km/h und Hagel. Die Tageshöchstwerte betragen dabei zwischen 21 und 24 Grad.

Gewitter und Schauer auf der Breminale 2023: Droht das Festival ins Wasser zu fallen?

Alle Feiernden der Breminale 2023 aufgepasst: Auch am Wochenende soll es weiter wechselhaft bleiben, berichtet der DWD. Am Freitag werden zwar nur Schauer und Höchsttemperaturen zwischen 23 und 28 Grad erwartet, am Samstag solle das Niedersachsen-Wetter mit Gewittern und Regenschauern aufwarten. Besonders im Norden des Bundeslandes sei es wolkig, zudem soll es windig werden.

Gewitter, Blitze, Starkregen und Sturmböen könnten die Breminale 2023 gefährden. Der Deutsche Wetterdienst sagt besonders wechselhaftes Wetter für die kommenden Tage voraus. (Montage) © Focke Strangmann/Sebastian Gollnow/dpa

Am Sonntag könnten die Besucher der Breminale Glück mit dem Wetter haben: Es werde zwar überwiegend bewölkt in Niedersachsen und Bremen, im Tagesverlauf seien jedoch nur einzelne Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen pendeln sich zwischen 21 und 26 Grad ein.