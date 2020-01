Inventur im Zoo am Meer: Tiere verputzen 40.000 Kilo Fisch

Bremerhaven – Der Zoo Bremerhaven freut sich über ein ordentliches Besucherplus: 2019 kamen 292.871 (2018: 270.348) Menschen, um sich Eisbären, Seebären und die anderen Tiere anzusehen. Das bedeutet eine Steigerung von 8,3 Prozent.

In diesem Jahr dürften es noch mehr Besucher mehr werden. Dafür werden sicher die kleinen Zwillinge von „Valeska“ und „Lloyd“ sorgen. Die Eisbär-Zwillinge sind nun fast einen Monat alt und haben die kritischste Phase überstanden, so Zoodirektorin Dr. Heike Kück: „Sie können jetzt hören, werden mit einem Monat die Augen öffnen, der erste Fellwechsel beginnt.“ Ab sofort ist ein direkter Einblick in die Wurfhöhle möglich, und zwar am Bildschirm in der Zooschule.

Am Dienstag wurde im Zoo eifrig gezählt, schließlich stand die Inventur an. Exemplarisch wurden einige Tiere vermessen und gewogen. Seebärin „Poca“ hat zugelegt – auf fast 58 Kilo, berichtete Kück am Nachmittag. „Das ist sehr positiv“, freute sie sich. Der junge Seebärbulle „Nelson“ ist so sehr gewachsen, dass er nicht mehr auf die Waage passte. Pinguin „Alfred“ bringt es auf 5,3 Kilo – „ein schönes Durchschnittsgewicht“, so Kück.

Inventur in Bremerhaven: Eisbär Lloyd bringt 430 Kilo auf die Waage

Zufrieden ist sie auch mit den 10,6 Kilo, die Köhlerschildkröte „Fred“ auf die Waage bringt. „Fred“ ist zugleich mit fast 70 Jahren das älteste Tier im Zoo. Leichte Gewichtsprobleme hat Schnurrbarttamarin „Kusco“, er war bisher eher ein Leichtgewicht. Nun hat der Affe „endlich zugenommen“ und wiegt 499 Gramm. Einiges mehr bringt Eisbär „Lloyd“ auf die Waage: Mit 430 Kilo ist der fast drei Meter (aufgerichtet) große Eisbär das Schwergewicht im Zoo.

Das kleinste Säugetier ist der Steppenlemming mit 30 Gramm. Insgesamt leben 1 107 Tiere in 106 Arten im Zoo (2018: 893 Tiere in 109 Arten). Die Steigerung ist laut Kück insbesondere auf den Zugang im Aquarium zurückzuführen. Beispielsweise gibt es mehr Schwarmfische. Nicht im Aquarium leben 105 Säugetiere in 14 Arten (2018: 86 Tiere in 14 Arten), 49 Vögel in zehn Arten (2018: 50 Vögel in zehn Arten), 23 Kriechtiere in sechs Arten (2018: 23 Tiere in sechs Arten) und wie bisher fünf Lurche.

Die Zootiere verputzten 2019 40.000 Kilo Fisch, 6.400 Kilo Fleisch, 2.000 Kilo Äpfel, 3.600 Orangen, 1.100 Zwiebeln, 2.400 Salatköpfe und 1.400 Eier. gn