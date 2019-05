Zoff unter Clans: Bedrohung und Prügelei

Zwei Vorfälle am Wochenende

Bremen – Wieder mal Zoff in zwei Bremer Stadtteilen, in denen die Polizei häufiger wegen Streitereien unter Gruppen einschreiten muss: In Huchting bedrohte ein Mann am Sonnabendabend einen Kontrahenten mit einem Messer, zwei Stunden später schlugen sich laut Polizei mehrere Personen in Blumenthal.