Bremen - Von Thomas Kuzaj. Bei der „Shopping Queen“ hat sie auch mal mitgemacht, richtig bekannt aber wurde sie als Kandidatin im Panoptikum von Heidi Klum: Klaudia Giez aus Berlin. Herzhaftes Lachen, buschige Augenbrauen, selbstbewusstes Auftreten – als „Klaudia mit K“ machte die Kandidatin sich in Klums Show schnell einen Namen; sie stach aus dem Rahmen ihrer Konkurrentinnen deutlich heraus.

Und nun hat sie einen Auftritt in Bremen. Kurzum: „Klaudia mit K“ besucht die „Modewochen“ im Weserpark. Dort geht es am Freitag und Sonnabend, 21. und 22. September, ganz verschärft um die aktuelle Herbst- und Wintermode. An beiden Tagen stehen Modenschauen auf dem Programm, sagt ein Sprecher.

Und er fügt hinzu: „An gedeckte und triste Farben ist nicht zu denken, denn es wird bunt. Der Herbst bietet für Damen und Herren knallige Farben, mutige Muster und extravagante Schnitte.“ All das ahnt man schon, wenn man die Namen der Modefarben hört. Unter anderem heißen sie „Zitrusgelb“ und „Ultraviolett“. Wem das alles zu bunt wird, dem sei gesagt, dass auch das gute alte Grau im Herbst noch angesagt ist, allerdings in „Nuancen“, wie es heißt. Zudem ist, besonders bei den Damen, der Leoparden-Look zurück. Und auch Cowboy-Boots, Cowboy-Hüte und Cowboy-Hemden feiern ein Cow. . . – Verzeihung: ein Comeback.

Bei einigen der Modenschauen wird am Sonnabend auch „Klaudia mit K“ über den Steg laufen (13.30, 15.30 und 16.30 Uhr, wie es heißt) und „danach für Selfies und Autogramme zur Verfügung stehen“. „Besucher des Weserparks haben am 22. September ab 13.30 Uhr die Möglichkeit, ein Foto oder ein Autogramm von der quirligen Rothaarigen zu ergattern“, so der Sprecher. Um 14.30 Uhr steht am Sonnabend, 22. September, zudem eine Kindermodenschau auf dem Programm.

„Nachts in Bremen“ als Benefizshow

„Nachts in Bremen“ heißt ein beliebtes Musical-Programm aus dem Ratskeller – so beliebt, dass zwei Ausgaben davon produziert wurden. Und immer mal wieder gibt es auch „Nachts-in-Bremen“-Auswärtsspiele; in der Regel für einen guten Zweck.

Jetzt ist es mal wieder so weit. Zugunsten des „Bremer Kindertags“, den der Landesbetriebssportverband einmal jährlich im Bürgerpark auf die Beine stellt, gibt es nun eine „Nachts-in-Bremen“-Benefizshow im Packhaustheater im Schnoor (Wüstestätte). Der Termin: Donnerstag, 27. September. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Karten kosten nach Angaben eines Sprechers 25 Euro.

Zu sehen (und zu hören) sind Höhepunkte aus den beiden „Nachts-in-Bremen“-Shows. „Das Autorenteam Frank und Andrea Fiedler aus der Bremer Neustadt nimmt das Publikum mit auf eine sehr unterhaltsame musikalische Zeitreise durch die Bremer Geschichte“, so der Sprecher.

Herbstferien im Overbeck-Museum

Die Herbstferien stehen vor der Tür, Schulkinder freuen sich auf die freie Zeit. Das Overbeck-Museum (Vegesack) bietet an zwei Terminen einen „kunterbunten Erlebnisnachmittag“ für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren an. Unter dem Motto „Ferien bei den Overbecks“ erfahren Kinder am Donnerstag, 4. Oktober, und am Mittwoch, 10. Oktober, Spannendes rund um das Museum und das Malerpaar Fritz und Hermine Overbeck, aber auch über das alte Vegesack und die kleine Fähre „Frieda“. „Es darf gemalt, gelacht und gespielt werden“, heißt es. Anmeldung unter der Telefonnummer 0421/663 665.