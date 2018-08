Zimmerbrand in der Bremer Neustadt: Bewohner wird verletzt

Rund 80.000 Euro Sachschaden

Die Feuerwehr verhinderte das Übergreifen der Flammen auf das Dach.

Bremen - Bei einem Zimmerbrand in der Bremer Neustadt ist am Donnerstagmorgen ein Mann verletzt worden. Durch die Flammen entstand in der Wohnung an der Gottfried-Menken-Straße ein hoher Sachschaden.