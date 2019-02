Lenkraddiebstahl und Crash in Polizeisperre: 25-Jähriger vor Gericht

45 Lenkräder mit einem Wert von etwa 67.000 Euro soll der Angeklagte (rechts) aus Neuwagen ausgebaut haben und bei seiner Flucht in eine Polizeisperre gefahren sein. Er muss sich seit Mittwoch vor Gericht verantworten.

Bremen - Von Steffen Koller. Airbags können Leben retten - und sind beliebtes Diebesgut zugleich. Ein 25-Jähriger, der seit Mittwoch auf der Anklagebank des Bremer Landgerichts sitzt, soll es genau darauf abgesehen haben. Nur war dem Mann wohl nicht bewusst, dass er und seine mutmaßlichen Helfer beim Diebstahl in großem Stil von der Polizei beobachten wurden. Anstatt bei einer darauffolgenden Straßensperre anzuhalten, soll der Mann zwei Streifenwagen gerammt und dabei zwei Beamte verletzt haben.

Sie legten sich bereits Tage vorher auf die Lauer. Ende Oktober vergangenen Jahres postierten sich Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Mahndorf. Ihre Vermutung: Hier werden reihenweise Lenkräder aus Neuwagen gestohlen, die auf Zügen transportiert werden. Am 23. Oktober 2018 begannen die Beamten mit der Observation des Geländes.

Eine „Vielzahl von Fällen“ hatte die Polizisten hellhörig gemacht, wie der Ermittlungsführer (37) am Mittwoch vor Gericht aussagte. Allein im September 2018 sollen auf der Bahnstrecke zwischen Achim und Bremen Mahndorf insgesamt knapp 200 Lenkräder gestohlen worden sein. Für das gesamte Jahr 2018 rechnete der Beamte einen Schaden von rund 2,4 Millionen Euro vor - allein auf bremischen Gebiet.

Den Bundespolizisten fiel in der Nacht des 23. Oktober ein Wagen auf, der womöglich eine „Aufklärungsfahrt“ machte. Zwei Tage später kurvte derselbe Wagen samt Insassen wieder über das Areal, nun kontrollierten die Polizisten das Auto. Doch ergaben sich für die Beamten keine Anhaltspunkte für ein mögliches Verbrechen, erläuterte der Zeuge.

Keine Vorsicht gezeigt

Statt dass die Bande nun etwas vorsichtiger zu Werke ging, soll sie das Gelände abermals am 26. Oktober angesteuert haben - und sie schlug dann laut Ermittlungsführer auch zu. So sollen die Diebe 45 BMW-Lenkräder ausgebaut und in ihren Wagen verladen haben. Gesamtwert der Fahrzeugteile: etwa 67.000 Euro. Der Gesamtschaden ist laut Zeuge aber wesentlich höher einzuschätzen: Rund 300.000 Euro hätten die Männer durch das Aufschlitzen der Faltenbälge der Zugwaggons und den Ausbau der Lenkräder verursacht. Über den möglichen weiteren Weg der Lenkräder gibt es laut Ermittlungsführer „keine gesicherten Erkenntnisse“. „Die Absatzstrukturen werden möglichst verschleiert“, sagte er.

Aufschluss darüber, was mit den Autoteilen passieren sollte, könnte der Angeklagte selbst geben. Der 25 Jahre alte Bulgare werde sich laut seinem Verteidiger Michael Brennecke am Freitag, 22. Februar, zu den Vorwürfen einlassen. Und die wiegen schwer: Die Staatsanwältin zählte folgende Anklagepunkte auf: gefährliche Körperverletzung, schwerer Raub, räuberischer Diebstahl und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.

„Bewusst und willentlich“ in Sperre gefahren

Hinzu kommt der Vorwurf des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Als der 25-Jährige nach dem mutmaßlichen Diebstahl auf eine Polizeisperre zufuhr, soll er laut Anklage kurz abgebremst, dann jedoch beschleunigt haben und „bewusst und willentlich“ in die Sperre gefahren sein, so die Anklage. Dabei habe er zwei Einsatzwagen touchiert und zwei Beamte leicht verletzt.

Trotz anfänglich erfolgreicher Flucht wurde der 25-Jährige wenig später an einem Rastplatz festgenommen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft, genau wie ein weiterer Mann, gegen den in einem anderen Verfahren verhandelt wird. Die Lenkräder stellten die Beamten sicher. Sie lagen versteckt auf einem Rastplatz und konnten „zweifelsfrei diesem Fall zugeordnet werden“, sagte der Zeuge vor Gericht aus.