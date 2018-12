Projekt „3/4 Plus“: Albert-Einstein-Schule bekommt Höchstprämie

Das Ziel lautet: Klimaschutz lernen und leben

+ © Kowalewski Gebannt sind die Blicke aufs Experiment gerichtet: Dennis (l.) und Laura (r.) schauen zu, wie Tobias in Wasser gelöstes Duschgel auf einen Strumpf träufelt. © Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Dennis rührt einen Becher mit Wasser und Duschgel um. Dann gießt er es Löffel für Löffel auf einen über ein Glas gespannten Nylonstrumpf. Einmal kurz föhnen und abtasten, Krümel sind zurückgeblieben: Mikroplastik. Dennis macht zusammen mit Tobias und Laura Umweltexperimente. Die drei Zwölfjährigen gehen an die Albert-Einstein-Schule in Osterholz, die bei dem Umwelt- und Klimaschutzprojekt „3/4 Plus“ am Freitag mit der Maximalprämie von 1 875 Euro belohnt wurde.