Zerstückelte Leiche von Bremerhaven – Ehemann schweigt vor Gericht

Von: Johannes Nuß

In Bremen muss sich der mutmaßliche Mörder von Ekaterina B. aus Bremerhaven verantworten. Leichenteile der Frau waren im Frühjahr in der Weser entdeckt worden.

Bremen – Zu Beginn der Verhandlung sagt der 46-jährige Deutsche nichts. Er schweigt auf der Anklagebank im Landgericht Bremen, nachdem die Anklage verlesen worden ist. Ihm wird vorgeworfen, im Frühjahr seine Ehefrau, Ekaterina B. aus Bremerhaven, brutal ermordet zu haben. Danach soll er ihre Leichenteile in einen Koffer gepackt und diesen in der Nähe der Seebäderkaje in Bremerhaven in der Weser versenkt haben.

Mord an Ekterina B. aus Bremerhaven: 46-jähriger Mordverdächtiger und Ehemann schweigt vor Gericht

Konkret soll er sie getötet, die Leiche zerteilt und in Plastikfolien sowie Müllsäcke gepackt haben, heißt es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft. Diese steckte er schließlich laut Anklage in einen Koffer, den er danach in die Weser warf. Um seine Frau im Vorfeld gefügig zu machen, soll er ihr Drogen verabreicht haben.

Ekaterina Baumann (32) aus Bremerhaven-Wulsdorf wird vermisst. (kreiszeitung.de-Montage) © Polizei Bremerhaven

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sagte der 46-Jährige bei einer Vernehmung, seine Frau habe 13.000 Euro gestohlen und sei verschwunden. Die Anklagebehörde warf ihm Mord sowie das Vortäuschen einer Straftat vor – er habe gewusst, dass seine Frau sich von ihm scheiden lassen und die gemeinsame Tochter mit nach Russland nehmen wollte.

Mord an Ekterina B. aus Bremerhaven: Wochenlange Suche und Berichterstattung bei „Aktenzeichen XY“

Der Koffer mit den sterblichen Überresten der 32-Jährigen war am 1. März 2022 am Weserufer in Bremerhaven gefunden worden. Am Ende der umfangreichen Suche und der zahlreichen polizeilichen Maßnahmen stand fest, dass die 32-Jährige ermordet wurde. Sie war seit Anfang Februar vermisst worden.

Nach der Frau aus Bremerhaven wurde zuvor wochenlang gesucht. Unter anderem wurde auch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ über den Mord an Ekaterina B. aus Bremerhaven berichtet. Die Sendung brachte damals auch erste Hinweise. (Mit Material der dpa)