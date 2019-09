Zerstritten: Bremer AfD-Fraktion zerfällt

Schon kurz nach Beginn der Legislaturperiode zerfällt die AfD-Fraktion in der Bürgerschaft. Am Sonntag gegen 21.15 Uhr hat der AfD-Abgeordnete Mark Runge Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU) mitgeteilt, dass er gemeinsam mit den Abgeordneten Frank Magnitz und Uwe Felgenträger mit sofortiger Wirkung aus der AfD-Fraktion ausscheide.

Bremen – Dadurch hat die AfD ihren Fraktionsstatus verloren. Runge, Magnitz und Felgenträger haben die „AfD-Gruppe in der Bremischen Bürgerschaft“ gegründet. Thomas Jürgewitz, bisher AfD-Fraktionsvorsitzender, und Peter Beck werden nun zu fraktionslosen Einzelabgeordneten. Präsident Imhoff: „Damit ist die Bremische Bürgerschaft derzeit der einzige Landtag, in dem die AfD nicht in Fraktionsstärke vertreten ist.“

Der AfD steht nun auch kein Fraktionsetat in Höhe von monatlich etwa 50.000 Euro mehr zu. Jürgewitz bekam als Fraktionsvorsitzender 12.877 Euro, fortan nur noch 5.154 Euro. Zudem haben Gruppen und Einzelabgeordnete im Parlament kürzere Redezeiten als Fraktionen.

Führende Köpfe zerstritten

Erst am 3. Juli hatte sich die am 26. Mai neu gewählte Bürgerschaft konstituiert. In den Sitzungen seither waren die fünf AfD-Abgeordneten nicht mit inhaltlichen Beiträgen und Argumenten aufgefallen, sondern durch Schweigen, Hohn und Polemik.

Ende August hatten sich mit Frank Magnitz und Thomas Jürgewitz dieführenden Köpfe der Bremer AfD zerstritten.

Keine Vorsitze für AfD

Für die Bürgerschaft bedeutet der AfD-Fraktionszerfall, dass „die Zugriffe auf die Vorsitze und stellvertretenden Vorsitze in den Ausschüssen und Deputationen“ zum Teil neu geregelt werden müssen, wie eine Sprecherin erklärt. Der AfD hätte als Fraktion der Vorsitz im Rechnungsprüfungsausschuss und in der Deputation für Klima, Umwelt, Landwirtschaft und Tierschutz zugestanden – sowie die stellvertretenden Vorsitze im Hafen-Ausschuss und in der Deputation für Kultur.

Der Bürgerschaftsvorstand muss zudem über eine neue Sitzordnung im Plenarsaal für die AfD-Gruppe beraten.

AfD-Büro mit Steinen beworfen

Die Polizei berichtet unterdessen, dass Unbekannte am Sonntag gegen 23 Uhr das AfD-Büro an der Helgolander Straße in Walle mit Steinen beworfen haben. Eine Anwohnerin habe „fünf bis sieben Personen“ gesehen, so eine Polizeisprecherin. Ein Fenster sei „leicht beschädigt“ worden, die Täter flüchteten. „Die Polizei prüft einen politisch motivierten Hintergrund“, hieß es weiter.

