Bremer Singer-Songwriterin Mirjana stellt CD vor

Zerbrechlich und mutig

+ © Frank Teichmann In der „Etage Bremen“ am Herdentorsteinweg stellt die Bremer Singer-Songwriterin und Pianistin Mirjana am Sonnabend ihre erste CD vor. © Frank Teichmann

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Thomas Milowski (Bass, Gitarre), Tim Fischer (Gitarre), Steff Ulrich (Schlagzeug, Percussion) und Chris Kawa (Saxophon) – mit Top-Musikern aus Bremen hat sie zusammengearbeitet, um ihre Debüt-CD aufzunehmen: Mirjana, Sängerin. „Mit Dir fliegen“, so heißt das Ergebnis. Und zur Feier der Veröffentlichung gibt‘s am Sonnabend, ein Konzert. Es beginnt um 20 Uhr in der „Etage Bremen“ am Herdentorsteinweg 37. Einlass: ab 19.30 Uhr.