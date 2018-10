Ein Zeppelin im Bremer Zentrum?

Auch die Pelzerstraße, hier mit Blick auf Galeria-Kaufhof, stand im Fokus der Ideenmeisterschaft. So fand sich unter anderem der Vorschlag wieder, zukünftig einen Zeppelin an der Stelle starten und landen zu lassen, wo jetzt noch das Parkhaus-Mitte ist.

Bremen - Von Steffen Koller. Die Bremer City ist im Wandel. Neu ist das nicht, lassen sich Veränderungen doch täglich an vielen Ecken beobachten. Was jedoch neu ist, sind die Ergebnisse der Ideenmeisterschaft „Mitte Bremen“, die am Montagabend im Haus der Bürgerschaft vorgestellt wurden. 100 Experten hatten sich im September zusammengesetzt und ihrer Phantasie freien Lauf gelassen (wir berichteten). Entstanden sind „Prinzipien“, die in die zukünftige Stadtplanung einfließen sollen.

Von einer „Jahrhundert-Chance“ war die Rede, von einem „Ideenfeuerwerk“ und davon, dass der Einzelhandel sich so schnell verändere wie nie zuvor. Also setzten sich eine Woche lang 100 Fachleute aus den verschiedenen Bereichen zusammen. 50 aus Bremen, 50 aus anderen Städten mit vergleichbarer Größe. Sie philosophierten, stellten Pläne auf, wägten ab und kamen letztlich zu großen Gruppen zusammen.

„Identität“, „Nutzungsmix“, „Handel“, „Mobilität“, „Stadtraum“ und „Architektur“ – unter diesen sechs großen Überschriften trugen sie Ideen zusammen. Ideen, die utopisch anmuten mögen, die die Stadt vollkommen neu denken und die Bremen in eine helle Zukunft führen sollen.

Es ist etwas mehr als ein Jahr her, da trafen sich am selben Ort bereits Experten und große Investoren. Beim „Innenstadtforum Bremen 2025“ hagelte es Kritik für die Bremer City. Von „Unorten“ war die Rede, von „viel Luft nach oben“ auch. Ein Ranking bescheinigte der Hansestadt Platz 18 – von 20. Mangelnde Infrastruktur, veralteter Einzelhandel, kaum Innovatives, so der Tenor.

+ Klingt utopisch, ist es wohl auch: Ein Zeppelin für die City, dort, wo aktuell noch das Parkhaus-Mitte steht, gehörte ebenfalls zu den Ideen der Expertenrunde. © Koller

Jetzt soll alles besser werden, auch wenn zum Auftakt am Montagabend ebenfalls mit Kritik begonnen wurde. Die Hamburger Architektin Julia Erdmann, die die Ideen vorstellte, hatte im Voraus eine Stadtrunde gedreht, und diese sei von vielen „Rückseiten, Anlieferzonen und Lkw-Krach“ begleitet gewesen. Außerdem: „Gigantische Gebäude, die nur für Autos konzipiert wurden“, oft aber kaum genutzt würden, wie sie behauptete. Da kann sie allerdings kaum im Parkhaus an der Langenstraße gewesen sein, wo Stellplätze nur nach Wartezeit zu bekommen sind.

Die Ideen zeigen ganze Stadtteile nach bestimmten Konzepten gegliedert. Dabei lehnen sich die Vorschläge unter anderem an die Geschichte Bremens als Ort der Lebensmittelveredelung an. Ganze Areale, so die Vorstellung der Experten, könnten der Kaffeerösterei gewidmet werden. Eine andere Idee zeigt Bremen als familiäre Stadt. Kleine Gassen, Plätze, niedrige Häuser mit grünen Dächern. „Eine Fünf-Minuten-Stadt“, in der alle Wege in kürzester Zeit zurückgelegt werden können.

„Bremen handelt“, so lautete die Überschrift zum Areal rund um die Knochenhauerstraße. „Bremen als permanente Attraktion“, so Erdmann. Die Lloydpassage wird zur Lloyd-Oase – und wo jetzt noch das Parkhaus-Mitte steht, könnte den Visionen nach bald ein Zeppelin starten. Ungläubige Blicke wanderten durch den Saal, doch geht es nach Reiner Nagel von der Bundesstiftung Baukultur, seien „Ideen das Wertvollste, was wir haben“. Egal, ob utopisch oder nicht.

Bremen erfindet sich neu - das darf eine Milliarde Euro kosten

Laut Nagel müssten für zukünftige Vorhaben alle möglichst schnell ins Boot geholt werden – Politik, Investoren, Öffentlichkeit. „Nicht erst, wenn Geld ausgegeben wird.“ Das hätten „Stuttgart 21“ und die Hamburger Elbphilharmonie mehr als deutlich gezeigt. Wobei die Hamburger ihre „Elphi“ lieben und das moderne Quartier drumherum mit großzügigen Flächen auch für Autos bei vielen Zuspruch auslöst.

Bremen erfindet sich also neu, etwa eine Milliarde Euro soll in den nächsten Jahren investiert werden. Man müsse nun „mutig sein, konsequent zu denken“, so Senatsbaudirektorin Iris Reuther. „Der Grundriss der Innenstadt lässt Neues zu.“