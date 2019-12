Ein Zentrum für die Szene

Bremen - Von Steffen Koller. Die Stadt ist reich an Künstlern, doch fehlte es bislang an einem zentralen Ort, an dem die freie Szene zusammenkommt. Das soll sich ändern: Am Dienstag stellte Kultursenator Andreas Bovenschulte (SPD) die neuen Pläne für ein solches Zentrum vor, das voraussichtlich bis Mitte 2021 im Tabak-Quartier entstehen soll.

Musiker, Bildhauer, Maler, Theaterspieler und Tänzer – sie alle sind in Bremens Kunstszene vertreten. Mal arbeiten sie in privaten Ateliers, mal als Kollektiv, mal aus Büros heraus oder in großen Schauspielhäusern. Was bisher fehlte? Ein zentraler Anlaufpunkt, in dem sich die Szene vereint, vernetzt und die oft zitierten Synergieeffekte für sich nutzen kann. Genau ein solches Zentrum der Freien Kunst soll nun in Woltmershausen entstehen. Auf dem rund 15 Hektar großen Areal, das einst dem Zigarettenproduzenten Brinkmann gehörte und der bis 2014 noch Zigarillos fertigte, werden laut Andreas Bovenschulte bis Mitte 2021 Künstler aller Richtungen ein neues Zuhause finden. Rund 5 000 Quadratmeter stellt der verantwortliche Bremer Projektentwickler Justus Grosse im ehemaligen, denkmalgeschützten Fabrikgebäude mit einer Deckenhöhe von rund vier Metern dafür zur Verfügung. Über finanzielle Konditionen machten weder Bovenschulte noch Joachim Linnemann, Geschäftsführender Gesellschafter von Justus Grosse, Angaben. Nur so viel: Als Eigentümer des Geländes vermiete das Unternehmen die Flächen zu „attraktiven Konditionen“, sagte Linnemann. Gewinnmaximierung stehe bei diesem Projekt nicht im Vordergrund, ergänzte er. Zu anfallenden Umbaukosten schwiegen die Beteiligten ebenfalls.

Einst arbeiteten 6 000 Fabrikangestellte auf dem Gelände, nun soll das gesamte Areal für insgesamt 500 Millionen Euro grundlegend umgestaltet werden, so Linnemann. Durch die denkbare Konzentration der Kunstszene erhoffe man, einen „lebendigen Ort“ zu schaffen. „Kunst und Kultur“, so Linnemann, seien „ganz, ganz wichtige Sachen und ein belebender Faktor“ – sowohl für das Tabak-Quartier als auch für den Stadtteil. „Wir wollen zeigen, dass Künstler hier willkommen sind“, fügte Kultur-Staatsrätin Carmen Emigholz hinzu. Ihren Ausführungen nach plant das Ressort seit 2018 in sogenannten „Denkzellen“ das Projekt. Sechs Monate lang habe man nach Partnern gesucht, die die Sache auch finanziell unterstützen. Während dieser Planungsphase sei zudem die Idee entstanden, den Bremer Philharmonikern einen Proberaum zur Verfügung zu stellen. Der Entwurf hierzu sieht einen mit 400 Plätzen ausgestatteten und bespielbaren Raum vor, der größentechnisch bislang nur im Haus der Shakespeare-Company zu finden sei.

Zunächst, das verriet Bovenschulte, wurde auch über einen Neubau nachgedacht. Doch diese Idee sei schnell verworfen worden. „Zu lang, zu teuer“, begründete er. Mit Beginn des kommenden Jahres geht es dann in die konkreten Planungen, sagte Emigholz. Dafür müsse zunächst ein genaues Raumkonzept erarbeitet werden, dann soll ein sogenannter Vergabebeirat seine Arbeit aufnehmen. Man wolle zukünftige Künstler und Projekte „nicht nach Nase“ auswählen, sondern in einem Auswahlverfahren. „Alles andere wäre nicht fair“, so die Staatsrätin. Gesucht seien „junge, mutige, innovative Ideen“.

Das Zentrum für Künstler sei nur ein Baustein für das gesamte Areal, so Linnemann. In den kommenden Jahren sollen rund 1 500 Wohnungen, Büro- und Gewerbeflächen, das Lokal „Foodbox Pusdorf“, ein Veranstaltungsort im alten Heizwerk von 1951, ein Hotel, großflächige Hängegärten und eine Kindertagesstätte entstehen.