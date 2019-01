Polizei Bremen nimmt Anzeigen an nur noch sechs Standorten auf

Bremen – Von Thomas Kuzaj. Um es mal in der Sprache der Raumfahrt zu sagen: Bremen zündet die nächste Stufe der Polizeireform. Anzeigen können Bürger jetzt nur noch an sechs Standorten aufnehmen lassen. Genau das aber sei eine Verbesserung, sagten Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), Polizeipräsident Lutz Müller und Polizeidirektor Rainer Zottmann (Leiter Einsatz) am Dienstag.

„Sechs Standorte sind besser als 16“, so Zottmann. „Zentralisierte Anzeigenaufnahme“ – so heißt das Projekt. Es ist, um bei dieser Wortwahl zu bleiben, ein zentraler Bestandteil der Polizeireform. An sechs regionalen Polizeikommissariaten können Bürger fortan Anzeigen erstatten – in der Regel wochentags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr; am Wochenende mit Einschränkungen.

Den Fahrraddiebstahl oder die Schramme am Auto mal eben beim Revier um die Ecke melden, das ist Vergangenheit. Zuständig sind nun die Polizeikommissariate: Mitte (Am Wall 200), Süd (Otto-Lilienthal-Straße 15–17), Ost I (Polizeipräsidium, In der Vahr 76), Ost II (Osterholzer Heerstraße 100), West (Waller Heerstraße 97) und Nord (Kirchheide 51).

Strukturen der Polizeikommissariate verändert

Die Strukturen seien grundlegend verändert worden, sagte Innensenator Mäurer. „Anzeigen aufnehmen, das ist ein Massengeschäft.“ Etwa 150 000 Anzeigen seien es im Jahr. Bislang sei das „Massengeschäft“ ungleich verteilt gewesen. „An einigen Standorten, da stand man Schlange. In der Innenstadt zum Beispiel, da musste man warten.“ Während andernorts nur ein, zwei Anzeigen am Tag aufgenommen wurden. So habe man nun Personal „aus der Fläche etwas abgezogen“ (sprich: aus den Revieren genommen), um an den sechs zentralen Standorten ausreichende Kapazitäten zu haben. Senator Mäurer: „Personal effektiv einzusetzen, bedeutet nicht, ein oder zwei Anzeigen am Tag aufzunehmen.“ Da sei es sogar effektiver, lieber mal „rauszufahren“ – beispielsweise – zu älteren Menschen, die eines der Kommissariate nicht gut erreichen können.

„Wir wollten das Personal da hinbringen, wo die Menschen hingehen“, so Polizeipräsident Müller. Es werde „sicher“ noch „die eine oder andere Diskussion“ geben, der Weg aber sei der richtige. „Optimierungsbedarf“ sieht Müller am Standort Wall unter anderem noch bei der Ausstattung mit Möbeln und IT. Mäurer sprach derweil schon von der Zukunft – vom gewünschten neuen Standort in Vegesack, vom Umzug des Waller Kommissariats nach Gröpelingen (Wendeschleife), vom geplanten neuen Standort am Hauptbahnhof (gemeinsam mit der Bundespolizei, wir berichteten).

Mehr Personal für Einsätze im Streifenwagen

Polizeidirektor Rainer Zottmann, für den Bereich „Einsatz“ zuständig, freut sich unterdessen über mehr Personal für das polizeiliche Tagesgeschäft im Streifenwagen. Zottmann: „Im 110er-Einsatz, da müssen wir besser und stärker werden. Durch die Zentralisierung der Anzeigenaufnahme können wir sehr viel besser Streifenwagen besetzen. Das ist dringend erforderlich.“

Bei der Anzeigenaufnahme in den sechs Kommissariaten wolle man zudem in Zukunft auch „Zeit haben für Informations- und Zeugengewinnung“. Vor diesem Hintergrund arbeitet die Bremer Polizei darauf hin, dass „Massendelikte“ vermehrt online angezeigt werden. Die „Online-Wache“ ist bereits für Fahrraddiebstähle freigeschaltet. Weitere Deliktfelder sollen hinzukommen. „Taschendiebstahl wird das nächste Thema für die ,Online-Wache‘ sein“, hieß es am Dienstag.