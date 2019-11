Bremer Krebskongress rückt Kommunikation in der Onkologie in den Fokus

Von Zellen und Menschen

+ © KOWALEWSKI Interessiert bei der Sache: Kim-Jacqueline Heinrich (v.l.) und Lotta Hille sowie Christiane Franzius, Leiterin der Nuklearmedizinischen Therapiestation am Klinikum Mitte, vor der Darstellung zur erhöhten Nährstoffaufnahme einer Krebszelle. © KOWALEWSKI

Bremen – Eine gefährliche Krankheit betrachtet aus einer ungewöhnlichen Perspektive: „Kommunikation in der Onkologie – von Zelle zu Zelle, von Mensch zu Mensch“, so lautet das Motto des 16. Bremer Krebskongresses im Dorint City-Hotel, veranstaltet von der Bremer Krebsgesellschaft. Dieser begann am gestrigen Dienstag und wird heute fortgesetzt.