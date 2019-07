Zeitzeugen in der Hafenbar

Bremen - Von Martin Kowalewski. Die Gäste rücken eng zusammen, denn es ist richtig voll. „Das ist eine Hafenbar, keine Oper“, ruft Ramon Locker (Nomena Struß). Die 1983 geschlossene Werft AG Weser verbindet und sorgt am Sonnabend bei der „Golden-City-Lankenau-Show AG Weser“ für ein volles Haus im „Golden City“ am Lankenauer Höft.

Ramon hat richtig gearbeitet. Er hat die Modelle eines Tankers und des Helgens samt Aufbauten aus Holz gebaut und zeigt einen Stapellauf. Edmund Petschulis (74), von 1972 bis 1980 Takler auf der AG Weser, erklärt die Fakten. Das Schiff ruht auf einer auf einer Eisenkonstruktion auf Böcken. Vor dem Stapellauf wird ein Schlitten darunter geschoben, auf dem das Schiff ins Wasser rutscht. „Der Schlitten wurde am Schiff mit Drahtseilen befestigt, damit er mitrutscht. Die Seile wurden mit Schäkeln an Deck festgemacht“, sagt Petschulis.

Stapellauf: Als erstes schlägt Ramon Keile unterm Boot weg. „Der Schlitten war vorne an einer Hydraulikkonstruktion befestigt“, sagt Petschulis. Per Hydraulik wurde ein großer Bolzen herausgedrückt. Das Schiff rutschte ins Wasser. „Wir hatten nur 500 Meter vom Helgen, bis das Schiff stehen musste“, so Petschulis. „An beiden Seiten des Schiffes wurden je sieben elastische Leinen aus Perlon befestigt.“ Auch Ramon befestigt Leinen am Modell und er wirft zum feierlichen Abschluss der Zeremonie noch drei kleine Anker. „Die Anker wogen jeweils 27 Tonnen. Sie fielen ins Wasser, sobald das Schiff von der Helgenkante frei war“, so der Takler.

Ramona Ariola (Frauke Wilhelm) fragt: „Wer von Euch war auf der AG Weser?“ Da gehen eine Menge Arme hoch. Ramona hat den Film „Stahlschnitt, Schweißer, Stapellauf“ zur AG Weser gemacht, mit vielen Bildern und O-Tönen ehemaliger Mitarbeiter. Ständig fuhr eine Fähre Arbeiter über die Weser. Der Film zeigt im ersten Teil den Aufstieg der AG Weser nach dem Krieg zur modernsten Werft Europas. Immer größer werden die vorgefertigten Sektionen, die auf dem Helgen in feinster Millimeterarbeit zusammengesetzt werden. Schwere Tanker laufen in Gröpelingen vom Stapel.

Vier Mitarbeiter der AG Weser nehmen an einer Diskussion mit Ramona teil. Sie loben den gegenseitigen Respekt und die hervorragende Ausbildung in allen Gewerken. Aber auch ein trauriges Thema kommt zur Sprache: tödliche Betriebsunfälle. Ramona erinnert an einen Spruch von einem Toten pro Schiff. Aus dem Publikum ertönt mehrstimmig ein klares „Nein“. Einen furchtbaren Unfall mit drei Toten hat Petschulis selbst miterlebt.

Dieser ereignete sich, als ein Rettungsboot einer Fallprobe unterzogen werden sollte. „An Bord waren drei Menschen und Gewichte.“ Dann gab es einen Defekt: Ein aus England angeliefertes Metallstück brach. Das Boot kippte. Die Personen fielen mit den Gewichten heraus und starben.

Emotionsgeladen wird die Diskussion nach dem zweiten Teil des Films zur Schließung der Werft 1983. Noch zwei Jahre vor dem Aus investiert Krupp 200 Millionen Mark. International bestehen Überkapazitäten. Klaus Ahlers, ehemaliger Vertriebsdirektor sagt: „Der Schiffbau ist ein Wanderzirkus.“ Die Haftung der Branche sei gering. Technik und Wissen gingen dorthin, wo billiger gebaut werden konnte. Auch die Politik habe eine Rolle gespielt: So seien Aufträge für Fregatten an den Bremer Vulkan gegangen, obwohl die AG Weser die modernere Werft gewesen sei.