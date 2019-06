Zeit für Wunschzettel

Fröhlich lachend trifft die Verhandlungsgruppe der Linken am Konsul-Hackfeld-Haus ein. Am zweiten Tag der rot-grün-roten Koalitionsverhandlungen ging es unter anderem um einige soziale Themen und um Wissenschaft. Foto: KUZAJ

Bremen – Wunschzettel werden üblicherweise vor Weihnachten geschrieben – in Bremen aber bereits jetzt. Nicht, dass hier schon Weihnachten wäre. Doch es sind Koalitionsverhandlungen. Und die Zahl der Wunschzettel, die SPD, Grüne und Linke von Initiativen und Verbänden bekommen, steigt ständig.

Manche bringen ihre Wunschlisten und Forderungskataloge sogar persönlich vorbei. So war es auch am Dienstag, als die 42 Mitglieder zählende rot-grün-rote Koalitionsrunde im Konsul-Hackfeld-Haus (Birkenstraße) zusammenkam. Dort standen unter anderem Vertreter der Initiative „Einfach einsteigen“ mit 3 600 Unterschriften und gelben Schirmmützen. Aufschrift: „Make Öffis great again“. Carsten Sieling (SPD), Maike Schaefer (Grüne) und Kristina Vogt (Linke) nahmen die Kappen an, setzten sie aber nicht auf.

Die „Öffis“, das sind die öffentlichen Verkehrsmittel Bus und Bahn. Die Initiative „Einfach einsteigen“ fordert einen fahrscheinlosen Nahverkehr, der über eine Umlage finanziert wird. Jeder Bremer ab 18 Jahren soll dafür monatlich 19,11 Euro bezahlen. Ermäßigt liegt der Betrag zwischen fünf und zehn Euro. „Man kann nicht allein aufs Fahrrad setzen“, so die Vertreter der Initiative. Viele Menschen – darunter Pendler und Alte – seien auf Busse und Bahnen angewiesen.

Sieling, Schaefer und Vogt sehen die Notwendigkeit, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen und ihn bequemer und günstiger zu machen. „Wir wollen mehr Menschen mit dem ÖPNV bewegen. Umsonst wird das nicht gehen. ÖPNV kostet einfach Geld“, so Grünen-Fraktionschefin Maike Schaefer.

Vor dem Konsul-Hackfeld-Haus steht auch Kriminalhauptkommissar Lüder Fasche, Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Er verteilt Flugblätter an die Politiker. Darauf fordert die GdP unter anderem 3 000 Polizisten für Bremen und 540 für Bremerhaven, die „Auszahlung der mehr als 400 000 Überstunden“ und die Einführung von Elektroschockpistolen („Taser“). Und ein Polizeigesetz, „das auch eine Gefahrenabwehr im digitalen Raum erlaubt und sich der terroristischen Bedrohungslage anpasst“. In der vorigen Legislaturperiode konnte sich Rot-Grün nicht auf ein neues Polizeigesetz einigen.

Andere Wunschzettel an die Koalitionspartner in spe werden digital verschickt – etwa von der Handelskammer. „Im Fokus der Wirtschaft stehen insbesondere die Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik sowie die Stadtentwicklungs- und Bildungspolitik“, heißt es. Wachstum, so die Kammer, sei die Grundlage für zusätzliche Wirtschaftskraft, Arbeitsplätze und Steuereinnahmen. Die Unternehmen bräuchten verlässliche Rahmenbedingungen – zum Beispiel bei den Standortkosten. Eine wachsende Wirtschaft brauche die Außenweservertiefung. Am Bremer Flughafen dürfe es keine „Einschränkungen der täglichen Flugzeiten geben“.

Der „Sanierungsstau für bremische Verkehrswege“ liege inzwischen bei 240 Millionen Euro. Die „Aufrechterhaltung der Mobilität für Stadtbewohner, Berufspendler, Umlandbesucher und den Wirtschaftsverkehr“ ist aus Kammer-Sicht gefährdet.

Die Arbeiterwohlfahrt hat unterdessen ein Positionspapier nicht nur an Rot-Grün-Rot, sondern an die Landesvorstände aller in Fraktionsstärke im Parlament vertretenen Parteien verschickt. „Nach wie vor ist die Kinderarmutsquote in Bremen eine der höchsten im Bundesgebiet“, wird darin unter anderem beklagt. Auch die Altersarmut müsse „entschlossen“ bekämpft werden.

Beim Thema Kinderarmut sei auch der Bund gefordert, der eine Kindergrundsicherung beschließen müsse, sagte Bürgermeister Sieling am Dienstag. Bremen könne vor allem mit Instrumenten der Arbeitsmarktpolitik agieren – etwa, um Alleinerziehende in die Lage zu versetzen, arbeiten zu gehen.