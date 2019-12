„Homevoice“ entwickelt digitale Plattform für Hausverwaltungen

Kommunikation statt Mahnung: Mieter und Vermieter sollen sich auf Augenhöhe begegnen. Am Bildschirm stehen Felix Rohde (l.) und Alexander Lehmann aus dem „Homevoice“-Team.

Bremen - Felix Rohde (27) sagt, was er wichtig findet: „Wir sollten uns um sozial-ökologische Themen kümmern. Dass Verwaltung und das Hin- und Herschieben von Informationen unsere Kraft kosten, muss der Vergangenheit angehören.“ Technik soll Platz fürs Wesentliche schaffen. Das von Rohde und weiteren Mitstreitern gegründete Start-up „Homevoice“ will dieses Ziel im Bereich Hausverwaltung umsetzen.

Eine auf den jeweiligen Kunden angepasste Plattform soll die Arbeit leichter machen. „Wir bauen eine Plattform, auf der alle Informationen versammelt sind, die heute über Telefon, Mail, Brief und Fax übermittelt werden“, sagt Rohde. Er erklärt die Vorzüge an einem Beispiel. „Ein Schaden ist aufgetreten, zum Beispiel ist ein Fenster kaputt. Der Mieter meldet den und stellt ein Foto auf die Plattform.“ Dieses könne dann von Verwalter und Eigentümer gesehen werden und auch von dem Handwerker, der mit der Reparatur beauftragt wird. Auch zu sehen sind die Mitteilungen von den in diesem Fall involvierten Personen. „So weiß jeder, woran er ist“, sagt Rohde.

Die Verrechnung erfolgt über das System. Der jeweilige Nutzer bekommt die Informationen, die er braucht und erhalten darf. „Ich sehe, wann der Schaden entstanden ist und wer sich gekümmert hat. Das ist potenziell rechtssicherer als jetzt“, sagt Rohde. Zukünftig sollen auch weitere Akteure wie Energieversorger oder Ämter eingebunden werden.

„Homevoice“ - es geht um Freiheiten

Um die Basis-Plattform anzupassen, gehen Kollegen von „Homevoice“ in das jeweilige Unternehmen. „Wir schauen, wie wir sinnvoll entlasten können, damit sich die Mitarbeiter aufs Wesentliche konzentrieren können und Zeit haben für die Mieter, die Objekte und die Eigentümer“, sagt Rohde.

Es gehe nicht darum, Arbeitsplätze abzubauen, sondern Menschen Freiheiten zu geben. „Wenn die 87-jährige Frau Müller gerne einmal in der Woche anruft, dann ist auch Zeit dafür.“ Bis jetzt seien die Mitarbeiter dagegen oft durch Anrufe, Eingaben in komplizierte Softwarelösungen und Zettel gestresst.

Informationen werden digital zusammengeheftet

Derweil optimiert Interaktionsdesigner Alexander Lehmann (30) die Plattform für eine Wohnungseigentümergemeinschaft. Er sieht einige Möglichkeiten, die Abläufe zu verbessern. Anfragen zu verschiedenen Objekten würden oft an dieselbe Hausmeisterei gehen. Da ließe sich einiges zusammenfassen. Auch das Bezahlen von Rechnungen könne optimiert werden. Zukünftig werden alle Informationen digital zusammengeheftet. Man müsse Rechnungen dann nicht mehr in einem anderen Teil des Systems suchen, geschweige denn auf Zetteln. „Die Mitarbeiter prüfen und bestätigen, ob die Rechnungen inhaltlich und kaufmännisch korrekt sind“, sagt Lehmann. Sind beide Häkchen gesetzt, kann die Zahlung erfolgen. Im Idealfall muss dann nur noch ein Button angeklickt werden.

Das Risiko, Daten zu verlieren sei bei einem Cloudsystem weit geringer als bei einer Festplatte oder einem USB-Stick, der schnell mal kaputtgehen kann. „Es gibt kein Risiko, die Daten zu verlieren, selbst wenn das Büro abbrennt“, sagt Rohde.

Grundlage kommt von der Uni Oldenburg

2016 wurde die Grundlage für das Unternehmen an der Uni Oldenburg gelegt, unterstützt durch ein Stipendium zur Gründerförderung im Rahmen des „Exist“-Programms für Gründungen aus der Universität. „Wir hatten ein Jahr Zeit, uns ganz auf die Gründung zu konzentrieren und uns mit der Frage zu beschäftigen, wie baue ich ein Produkt und ein Team auf“, sagt Rohde. Ende 2018 entstand das aktuelle Unternehmen. Seinen Platz hat „Homevoice“ im Coworking-Space City Accelerator in unmittelbarer Bahnhofsnähe (An der Weide 50a) gefunden.

Die Wege des Gründerteams führten so nach Bremen ins Start-Up-Ökosystem „Kraftwerk“. „Wir zahlen hier normal Miete. Wir sind nicht Teil des Förderprogramms“, sagt Rohde. Im Kraftwerk habe sich für „Homevoice“ schnell ein Kontakt zur SWB, dem Betreiber des „Kraftwerks“, ergeben, die heute Partner des Jungunternehmens ist. „Wir haben große Schnittmengen im Profil. Unsere Plattform-Idee ist auch für die interessant.“

Rohde spricht von etwa 65 000 Mieterwechseln pro Jahr in Bremen. Immer müssten Zählerstände erhoben werden und jeder Verwalter dokumentiere das auf eigene Weise. „Gäbe es einen Standard, wäre vielen Leuten das Leben einfacher gemacht.“

Weitere Infos unter

www.homevoice.io